Clima en La Paz y Los Cabos el domingo 10 de agosto de 2025

El próximo domingo 10 de agosto de 2025, el Clima en La Paz y Los Cabos se presentará mayormente estable, aunque con momentos de intensa radiación solar y temperaturas elevadas que obligarán a extremar precauciones. Las autoridades meteorológicas anticiparán condiciones de calor durante todo el día, con variaciones en la nubosidad y vientos que, en ciertos lapsos, alcanzarán rachas considerables.

En la capital sudcaliforniana, el Clima en La Paz comenzará durante la madrugada con nubes y claros, registrando temperaturas de 26 grados y sensación térmica de 27. El viento soplará desde el sur con rachas de 9 a 20 km/h, sin riesgo por radiación ultravioleta.

Por la mañana, la tendencia será de cielos con intervalos nubosos y temperatura en ascenso, llegando a 31 grados hacia el mediodía, aunque la sensación térmica podría alcanzar hasta 36. El viento del suroeste alcanzará rachas de 23 km/h y la radiación solar llegará a niveles muy altos, requiriendo protector solar de FPS 25-50.

En horas de la tarde, el Clima en La Paz mostrará cielo parcialmente nuboso con picos de 33 grados y sensación térmica de hasta 38. El viento se orientará desde el oeste y suroeste con rachas de 27 km/h, mientras la radiación permanecerá intensa en las primeras horas vespertinas.

La noche traerá un descenso moderado en las temperaturas, ubicándose entre 27 y 28 grados, con sensación térmica de hasta 31. El viento, desde el suroeste, podría llegar a rachas de 35 km/h, manteniéndose la ausencia de riesgo por radiación ultravioleta.

En el sur del estado, el Clima en Los Cabos arrancará la madrugada con cielo parcialmente nuboso, temperatura de 26 grados y sensación térmica de 28. El viento será flojo, proveniente del suroeste, con rachas de 3 a 9 km/h y sin peligro por radiación ultravioleta.

Durante la mañana, las condiciones se mantendrán estables con nubes y claros, registrando 30 grados y sensación térmica de 35. El viento aumentará desde el sur con rachas de hasta 25 km/h, y la radiación alcanzará niveles muy altos, por lo que se recomendará reforzar la protección solar.

En la tarde, el Clima en Los Cabos tendrá un 30% de probabilidad de lluvia ligera, con temperaturas constantes de 30 grados y sensación térmica de 35. El viento será moderado desde el sur y suroeste, con rachas de hasta 37 km/h, manteniendo la radiación en niveles muy altos en las primeras horas.

La jornada cerrará con cielo de nubes y claros, temperaturas de 27 a 28 grados y sensación térmica de 32. El viento soplará moderado desde el oeste y noroeste, con rachas de hasta 35 km/h, manteniéndose la nula exposición a radiación ultravioleta en horas nocturnas.