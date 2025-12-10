Clima en La Paz y Los Cabos miércoles 10 de diciembre de 2025

El Clima en La Paz y Los Cabos presentará condiciones generalmente estables este miércoles 10 de diciembre de 2025, iniciando con un panorama despejado en la capital sudcaliforniana. Durante la madrugada, el Clima en La Paz y Los Cabos mostrará cielos mayormente despejados en La Paz, donde se alcanzarán temperaturas de 18 grados y vientos flojos del sureste con rachas de hasta 14 km/h.

Por la mañana, el clima se mantendrá despejado en La Paz, con temperaturas que comenzarán en 18 grados y ascenderán a 22 grados hacia media mañana. Se anticipará un ambiente soleado y una sensación térmica de 25 grados. Los vientos del norte oscilarán entre 7 y 17 km/h, mientras los niveles de radiación permanecerán bajos durante las primeras horas del día.

Durante la tarde, La Paz registrará las temperaturas más altas de la jornada, alcanzando los 26 grados. El cielo continuará soleado y la sensación térmica será cercana a 27 grados. Los vientos provenientes del norte y noreste incrementarán su intensidad hasta llegar a 37 km/h, aunque no se prevén cambios bruscos en las condiciones meteorológicas.

Para la noche, la capital volverá a presentar un cielo totalmente despejado. Las temperaturas descenderán a 22 grados y posteriormente a 20 grados, acompañadas de vientos moderados del noreste y sureste que alcanzarán rachas máximas de 33 km/h, consolidando un cierre de jornada fresco y estable.

En el caso de Los Cabos, el Clima en La Paz y Los Cabos mostrará un inicio de día parcialmente nuboso. Durante la madrugada, se prevén 19 grados y una sensación térmica similar, con vientos flojos del noroeste que irán de 7 a 13 km/h, favoreciendo una atmósfera sin riesgos por radiación ultravioleta debido a los niveles nulos previstos.

Por la mañana, Los Cabos alternará entre nubes y claros, con temperaturas que iniciarán en 19 grados y ascenderán a 20 grados. A media mañana se registrará un cielo soleado acompañado de vientos del noroeste que alcanzarán rachas de 21 km/h. Los niveles de radiación serán bajos al inicio del día, aumentando a valores medios hacia el mediodía.

Durante la tarde, el municipio experimentará nubes y claros, con una temperatura máxima de 27 grados y sensación térmica de 28 grados. Los vientos cambiarán de dirección hacia el sur y suroeste, registrando intensidades de hasta 22 km/h y manteniendo un ambiente cálido pero estable.

Finalmente, por la noche, Los Cabos continuará con nubes y claros, mientras las temperaturas disminuirán a 21 grados y posteriormente a 20 grados. El viento se mantendrá flojo desde el noroeste, con rachas máximas de 17 km/h, cerrando una jornada sin mayores variaciones en las condiciones atmosféricas.