Clima en La Paz y Los Cabos sábado 10 de enero de 2026

El Clima en La Paz y Los Cabos para este sábado 10 de enero de 2026 se presentará estable, con cielos parcialmente despejados, vientos dominantes del norte y variaciones térmicas a lo largo del día; el Clima en La Paz y Los Cabos mantendrá condiciones favorables sin probabilidad de lluvias.

En La Paz, durante la madrugada el Clima en La Paz y Los Cabos reflejará un cielo despejado, temperatura cercana a los 17 grados y viento moderado del norte, lo que generará un ambiente fresco y sin riesgos relevantes para la población.

Por la mañana, el clima en la capital sudcaliforniana evolucionará con nubes y claros, mientras la temperatura ascenderá gradualmente hasta rondar los 21 grados; el viento del norte se intensificará y será fuerte por momentos, acentuando la sensación térmica fresca.

Durante la tarde, el Clima en La Paz y Los Cabos mostrará en La Paz intervalos de nubes y claros, temperaturas máximas cercanas a los 22 grados y rachas de viento del norte que podrían percibirse con mayor intensidad en zonas abiertas.

Para la noche, La Paz cerrará la jornada con cielo parcialmente nublado, temperaturas que descenderán hasta los 18 grados y viento moderado del norte, manteniendo un ambiente fresco y estable.

Clima en La Paz y Los Cabos por regiones

En Los Cabos, la madrugada se presentará con nubes y claros, temperaturas alrededor de los 15 grados y viento moderado del norte, condiciones que favorecerán un ambiente fresco en las primeras horas del día.

Durante la mañana, el Clima en La Paz y Los Cabos indicará para Los Cabos intervalos nubosos y un incremento gradual de la temperatura por encima de los 20 grados; el viento del norte continuará con intensidad moderada y el índice de radiación alcanzará niveles medios.

En la tarde, Los Cabos registrará un ambiente más cálido, con temperaturas que rondarán los 26 grados, cielo mayormente despejado y viento que cambiará del noroeste al oeste, generando una sensación térmica agradable.

Finalmente, por la noche el Clima en La Paz y Los Cabos permitirá en Los Cabos un descenso térmico a entre 17 y 18 grados, con nubes y claros y viento moderado del norte, cerrando el sábado con condiciones tranquilas y sin lluvias previstas.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO