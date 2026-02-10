Clima en La Paz y Los Cabos martes 10 de febrero de 2026

Para la madrugada de este martes, el Clima en La Paz presentará condiciones de nubes y claros con una temperatura que oscilará entre los 18°C y los 16°C hacia las 05:00 horas. Se espera que la sensación térmica se mantenga similar a los valores registrados, acompañada de vientos provenientes del noroeste con rachas máximas de 17 kilómetros por hora. Bajo esta atmósfera estable, no se prevé radiación UV, lo que resultará ideal para el descanso nocturno en la capital.

Al iniciar la mañana, el Clima en La Paz mantendrá una nubosidad parcial hasta las 08:00 horas con una temperatura de 18°C. Sin embargo, hacia las 11:00 horas el cielo se tornará completamente soleado, permitiendo que el termómetro ascienda hasta los 24°C con una sensación térmica de 25°C. En este lapso, el índice de radiación alcanzará un nivel alto, por lo que se recomendará el uso de protector solar ante la intensidad del sol matutino.

En el transcurso de la tarde, las condiciones soleadas predominarán en La Paz con una temperatura constante de 24°C, aunque las ráfagas de viento del sur podrían intensificarse hasta alcanzar los 32 kilómetros por hora. Para las 17:00 horas, el ambiente se mantendrá cálido con 23°C bajo un cielo despejado. Estas condiciones permitirán actividades recreativas, siempre y cuando se tome en cuenta el incremento en la velocidad del viento hacia el final de la tarde.

Finalmente, al caer la noche en la capital, se esperará un cielo despejado con temperaturas que descenderán hasta los 18°C para el cierre del día. El viento disminuirá significativamente su fuerza, soplando levemente desde el noroeste a un máximo de 10 kilómetros por hora. Estas condiciones garantizarán una velada fresca y agradable, con una visibilidad excelente para quienes transiten por la ciudad.

Por otra parte, durante la madrugada de este martes, el Clima en Los Cabos presentará nubes y claros con una temperatura constante de 17°C. Cerca de las 05:00 horas, el termómetro descenderá ligeramente a los 16°C, manteniendo la sensación térmica en el mismo nivel bajo una atmósfera parcialmente cubierta. Los vientos soplarán desde el sur con rachas de hasta 18 kilómetros por hora, sin representar riesgos mayores para la navegación en este horario.

Al iniciar la mañana, el Clima en Los Cabos se tornará completamente soleado a partir de las 08:00 horas, registrando una temperatura de 17°C que ascenderá rápidamente. Para las 11:00 horas, se esperará que el ambiente sea cálido con 24°C y una sensación térmica de 25°C. Esta transición matutina permitirá el desarrollo de actividades turísticas bajo cielos despejados y vientos suaves provenientes del oeste.

En el transcurso de la tarde en el destino sureño, el sol predominará con una temperatura máxima de 26°C alrededor de las 14:00 horas. Hacia las 17:00 horas, el ambiente se mantendrá soleado con 25°C, aunque la sensación térmica podría percibirse de 26°C debido a la dirección del viento del norte. Será fundamental que habitantes y turistas tomen precauciones por la exposición solar, ya que el factor de protección recomendado se situará entre 15 y 25 durante el pico vespertino.

Al caer la noche en Los Cabos, el cielo se mostrará totalmente despejado con una temperatura de 21°C a las 20:00 horas. Para el cierre del día, el termómetro marcará los 19°C bajo condiciones atmosféricas tranquilas y vientos casi nulos de apenas 3 kilómetros por hora. Estas condiciones nocturnas garantizarán un ambiente fresco y agradable, ideal para el descanso o la vida nocturna en el destino.

