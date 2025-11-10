Clima en La Paz y Los Cabos el 10 de noviembre de 2025

Durante la madrugada del lunes 10 de noviembre de 2025, el clima en La Paz y Los Cabos se mantendrá estable y sin presencia de nubosidad significativa. En la capital de Baja California Sur, La Paz, se anticipará un cielo despejado con una temperatura mínima de 23 grados y sensación térmica de 25. Los vientos soplarán suavemente desde el sureste con rachas de entre 3 y 9 kilómetros por hora, generando condiciones agradables para el descanso.

Por la mañana, el clima en La Paz continuará despejado, con temperaturas que oscilarán entre 22 y 25 grados. La sensación térmica será de 26 grados, mientras el viento, procedente del este, alcanzará velocidades de hasta 11 kilómetros por hora. Las condiciones serán favorables para iniciar el día con estabilidad atmosférica y sin riesgo por radiación solar.

En la tarde, el clima en La Paz registrará las temperaturas más elevadas de la jornada, alcanzando un máximo de 32 grados y una sensación térmica de 31. El cielo se mantendrá completamente soleado, con vientos del norte que aumentarán su intensidad hasta 33 kilómetros por hora. El índice UV será medio, por lo que se recomendará el uso de protector solar con FPS entre 6 y 10 para evitar afectaciones por exposición prolongada.

Durante la noche, el clima en La Paz descenderá ligeramente en temperatura, alcanzando los 24 grados con sensación térmica de 25. El cielo permanecerá despejado y los vientos soplarán de manera suave desde el sureste, con velocidades de hasta 14 kilómetros por hora. Se prevé un cierre de jornada estable, sin cambios bruscos en el ambiente ni riesgos meteorológicos.

En cuanto al clima en Los Cabos, durante la madrugada se esperan condiciones tranquilas, con una temperatura promedio de 23 grados y sensación térmica de 25. Predominará un cielo con nubes y claros, acompañado de vientos flojos del noroeste que variarán entre 6 y 13 kilómetros por hora. No se requerirá el uso de protector solar, ya que el índice UV se mantendrá en nivel bajo.

Durante la mañana, el clima en Los Cabos será mayormente despejado, con una temperatura de 26 grados y una sensación térmica similar. Los vientos del noroeste se intensificarán, alcanzando rachas de hasta 24 kilómetros por hora. Se prevé un ambiente cálido y estable, ideal para actividades turísticas y marítimas.

Por la tarde, el clima en Los Cabos alcanzará su punto más cálido del día, con 32 grados cerca del mediodía y 31 grados hacia las 14:00 horas. El cielo estará completamente despejado y la radiación solar se elevará a niveles altos. Los vientos del sur y sureste alcanzarán rachas de hasta 34 kilómetros por hora, por lo que se recomendará el uso de bloqueador solar y evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 y las 15:00 horas.

Finalmente, durante la noche, el clima en Los Cabos volverá a ser templado, con temperaturas de 26 grados a las 20:00 horas y 24 grados hacia la medianoche. Se mantendrán cielos despejados y vientos suaves del noroeste que oscilarán entre 8 y 14 kilómetros por hora. El ambiente nocturno será estable, con un índice UV nuevamente bajo, ideal para disfrutar actividades al aire libre o de esparcimiento.