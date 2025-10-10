Clima en La Paz y Los Cabos viernes 10 de octubre 2025

Durante la madrugada del viernes 10 de octubre de 2025, el clima en La Paz y Los Cabos mostrará condiciones estables y templadas. En La Paz, la temperatura se mantendrá alrededor de los 26 grados, con nubes y claros intermitentes, y sensación térmica cercana a 27 grados. Los vientos soplarán moderados del suroeste a velocidades de 12 a 22 km/h, sin probabilidad de lluvias.

Por la mañana, el clima en La Paz y Los Cabos registrará cambios leves. En La Paz, se esperan cielos parcialmente nubosos y temperaturas entre 25 y 26 grados, con sensación térmica que alcanzará los 28 grados. Los vientos serán moderados del suroeste y sur, de 13 a 25 km/h, facilitando un ambiente favorable para actividades al aire libre.

En la tarde, el clima en La Paz y Los Cabos presentará máximas más elevadas. En La Paz, se prevé que la temperatura alcance los 35 grados, con nubes y claros y sensación térmica de hasta 38 grados. Los vientos se moverán moderadamente del noroeste y norte, con ráfagas de hasta 30 km/h, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y limitar la exposición al sol.

Durante la noche, el clima en La Paz y Los Cabos se mantendrá estable y templado. En La Paz, la temperatura descenderá a 28-30 grados, con cielos parcialmente nubosos y sensación térmica cercana a 31-34 grados. Los vientos serán moderados del suroeste y sur, entre 9 y 22 km/h, favoreciendo un ambiente agradable para el cierre del día.

Durante la madrugada, el clima en Los Cabos se mantendrá alrededor de 25 grados, con nubes y claros, y sensación térmica de 26 grados. Los vientos serán flojos del noroeste, con velocidades de 7 a 17 km/h, ofreciendo condiciones estables y sin probabilidad de lluvias.

Por la mañana, el clima en Los Cabos registrará un ligero incremento, con máximas de 27 grados y sensación térmica de 30 grados. El cielo se mantendrá parcialmente nublado y los vientos flojos del noroeste, entre 6 y 16 km/h, favorecerán las actividades al aire libre.

En la tarde, se espera que el clima en Los Cabos alcance los 31 grados, con cielos mayormente despejados y sensación térmica de 36 grados. Los vientos serán moderados del sureste, con ráfagas de 13 a 26 km/h, recomendándose precaución ante la exposición al sol.

Durante la noche, el clima en Los Cabos mostrará temperaturas de 28 grados, con cielo cubierto y ligera probabilidad de lluvia de 0.2 mm. Los vientos soplarán flojos a moderados del noreste y noroeste, entre 6 y 29 km/h, proporcionando un ambiente estable y templado para el cierre del día.