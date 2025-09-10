Clima en La Paz y Los Cabos el miércoles 10 de septiembre de 2025

En la madrugada del miércoles, el clima en La Paz y Los Cabos será contrastante. Para La Paz se esperan nubes y claros con 27 grados y sensación térmica de 30, acompañados de vientos del sur de hasta 30 kilómetros por hora. Mientras tanto, en Los Cabos el panorama será más estable, con 27 grados, sensación de 32 y vientos suaves del norte de entre 6 y 11 kilómetros por hora.

Durante la mañana, La Paz enfrentará temperaturas de 35 grados y sensación térmica de hasta 40. Se prevé una lluvia débil alrededor de las 11:00 horas, además de radiación solar muy alta, lo que hará necesario el uso de protector solar con FPS mayor a 25. En Los Cabos, el termómetro marcará 32 grados con sensación de 40, también con posibles precipitaciones y radiación intensa, acompañadas de vientos del este de hasta 22 kilómetros por hora.

En la tarde, el clima en La Paz y Los Cabos mostrará condiciones inestables. La Paz registrará temperaturas de hasta 36 grados y sensación de 42, acompañadas de tormentas y lluvias ligeras, con vientos del noreste de hasta 34 kilómetros por hora. En Los Cabos, el termómetro bajará levemente a 31 grados, aunque la sensación llegará a 39, con lluvias débiles y cielo parcialmente nuboso, además de vientos del sureste y sur que alcanzarán los 27 kilómetros por hora.

Por la noche, La Paz tendrá un descenso en la temperatura hasta los 29 grados, con cielo parcialmente nuboso y sensación de 33. Los vientos moderados del sur y suroeste aportarán estabilidad tras la actividad de la tarde. En Los Cabos, el ambiente nocturno se mantendrá en 27 grados, con sensación de 32, nubes y claros y vientos suaves del suroeste y noroeste, lo que ofrecerá un cierre de jornada más confortable.

