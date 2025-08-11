Clima en La Paz y Los Cabos para lunes 11 de agosto de 2025

Para el lunes 11 de agosto de 2025, el clima en La Paz y Los Cabos mostrará condiciones estables durante la mayor parte del día, con temperaturas elevadas y momentos de nubosidad variable que requerirán precauciones por exposición solar. Los vientos también jugarán un papel importante en la sensación térmica y el desarrollo de condiciones locales.

Durante la madrugada, el clima en La Paz presentará cielos con nubes y claros y una temperatura de 26 grados, con sensación térmica de 28. El viento será moderado proveniente del sur, con rachas que oscilarán entre 14 y 24 km/h, y no se anticipa riesgo de radiación ultravioleta en estas primeras horas.

Por la mañana, el clima en La Paz registrará un aumento paulatino en la temperatura hasta alcanzar los 30 grados a las 11:00 horas, con sensación térmica que podría llegar a 35. Se esperan intervalos nubosos y vientos flojos del oeste con velocidades entre 7 y 19 km/h. El índice UV será muy alto, por lo que se recomendará el uso de protector solar FPS 25-50.

En la tarde, el clima en La Paz alcanzará su máxima temperatura de 33 grados con sensación térmica de hasta 37. Los cielos estarán parcialmente nubosos y el viento será moderado, soplando desde el norte y noroeste con rachas de hasta 25 km/h. Aunque la radiación solar disminuirá después de las 17:00 horas, se aconseja evitar la exposición prolongada al sol.

Por la noche, el clima en La Paz descenderá a 27 grados, con sensación térmica de 30. El viento continuará moderado del sur y suroeste y se mantendrán cielos despejados o con algunos intervalos nubosos, sin riesgo de radiación y condiciones adecuadas para actividades al aire libre.

En cuanto al clima en Los Cabos, la madrugada registrará temperaturas que oscilarán entre 27 y 25 grados, con sensación térmica máxima de 30. Se prevé un cielo con nubes y claros, acompañado de vientos flojos del noroeste al oeste, con velocidades de 6 a 16 km/h. El índice UV será bajo, sin necesidad de protección solar en esas horas.

Durante la mañana, el clima en Los Cabos alcanzará máximas de 31 grados con sensación térmica cercana a 36. Se pronostican intervalos de nubosidad y la posibilidad de lluvia débil, con acumulación de hasta 0.2 mm al mediodía. Los vientos serán flojos de noreste a sureste, entre 6 y 19 km/h, y la radiación solar será muy alta, recomendando el uso de protector solar FPS 25-50.

Por la tarde, el clima en Los Cabos mantendrá temperaturas máximas de 31 grados y sensación térmica de 37, con intervalos nubosos y probabilidad de lluvias ligeras en sectores aislados. El viento soplará moderado del sur a sureste con ráfagas de hasta 29 km/h. La radiación disminuirá hacia el final de la tarde, pero se recomienda precaución durante las primeras horas.

Finalmente, en la noche, el clima en Los Cabos se estabilizará, con temperaturas que bajarán de 29 a 27 grados y sensaciones térmicas de 34 a 31. El cielo estará con nubes y claros, acompañado de vientos flojos a moderados del norte y noroeste entre 7 y 16 km/h. No se prevé riesgo de radiación ultravioleta, propiciando un ambiente agradable para actividades nocturnas.