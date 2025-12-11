Clima en La Paz y Los Cabos jueves 11 diciembre 2025

El Clima en La Paz y Los Cabos será estable durante el jueves 11 de diciembre de 2025, iniciando la jornada en la capital sudcaliforniana con condiciones despejadas. La Paz registrará una madrugada tranquila, con cielo completamente despejado y temperaturas cercanas a los 20 grados, acompañadas de vientos flojos del este entre 10 y 16 km/h, sin riesgo de radiación UV.

Por la mañana, el Clima en La Paz y Los Cabos mostrará estabilidad en su primera región, donde La Paz avanzará hacia un ambiente soleado con 19 grados desde primeras horas. El viento soplará desde el noreste con intensidades de 9 a 15 km/h, y la sensación térmica se mantendrá prácticamente igual a la temperatura ambiente.

Durante la tarde, el Clima en La Paz y Los Cabos reflejará en La Paz sus valores más altos del día, alcanzando cerca de 27 grados alrededor de las 14:00 horas. Se pronosticará viento moderado del norte y un índice UV de nivel medio, lo que demandará el uso de protección solar FPS 6 a 10 en las horas de mayor exposición.

En la noche, La Paz cerrará la jornada con condiciones muy similares a las de la madrugada: cielo despejado, descenso térmico hacia los 20 grados y vientos flojos provenientes del noreste y del este, con velocidades entre 4 y 10 km/h. La radiación UV será nula, por lo que las actividades nocturnas se desarrollarán sin complicaciones.

Posteriormente, y sin mezclar condiciones con la capital estatal, el pronóstico para Los Cabos indicará que la madrugada registrará cielo despejado y temperaturas cercanas a los 20 grados. El viento será flojo desde el noroeste con rachas de 9 a 17 km/h, sin presencia de radiación UV.

Durante la mañana, Los Cabos mantendrá estabilidad atmosférica, comenzando con 19 grados y cielo despejado antes de transitar a un escenario soleado hacia las 08:00 horas. El viento persistirá desde el noroeste entre 9 y 18 km/h y la sensación térmica coincidirá con los registros oficiales.

Hacia la tarde, Los Cabos alcanzará sus temperaturas más elevadas del día, con máximas de 28 grados y una sensación térmica que podría llegar a 29. Se prevé viento flojo del noroeste al mediodía y posteriormente viento moderado del sur, junto con un índice UV medio que requerirá protección FPS de entre 6 y 10.

Para la noche, la región cerrará la jornada con cielo despejado y temperaturas entre 20 y 21 grados. El viento será flojo y prevalecerá desde el noroeste con intensidades de 8 a 18 km/h. La ausencia de radiación UV permitirá un ambiente nocturno calmado y propicio para actividades al aire libre.