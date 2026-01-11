Clima en La Paz y Los Cabos, para el 11 de enero de 2026

El Clima en La Paz y Los Cabos marcará la pauta del domingo 11 de enero de 2026 con condiciones estables y variaciones graduales de temperatura, de acuerdo con el pronóstico para el sur de Baja California Sur.

Durante la madrugada en La Paz, el ambiente se mantendrá con nubes y claros, temperaturas entre 17 y 18 grados y una sensación térmica similar; el viento soplará de forma moderada del norte y noreste, sin riesgo significativo por radiación solar, dentro del panorama previsto para el Clima en La Paz y Los Cabos.

Por la mañana en La Paz, el cielo permanecerá parcialmente nublado y la temperatura ascenderá de manera gradual hasta aproximarse a los 23 grados; el viento del norte se intensificará ligeramente y comenzará a registrarse radiación ultravioleta en nivel medio.

En la tarde, La Paz presentará condiciones mayormente soleadas con nubes dispersas, temperaturas máximas cercanas a los 24 grados y sensación térmica ligeramente superior; el viento del norte alcanzará rachas de hasta 42 kilómetros por hora, manteniendo un entorno seco.

Finalmente, durante la noche en La Paz, se prevé un descenso paulatino de la temperatura hasta rondar los 19 y 20 grados, con cielo de nubes y claros; el viento cambiará al noreste con intensidad moderada, cerrando el día con estabilidad.

En Los Cabos, la madrugada se presentará con cielo parcialmente nublado y ambiente fresco; las temperaturas serán moderadas y el viento ligero a moderado permitirá condiciones tranquilas en las primeras horas.

Por la mañana en Los Cabos, el clima evolucionará hacia un entorno más templado, con periodos de sol entre nubes y un aumento gradual de la temperatura; el viento se intensificará de manera moderada, elevando la sensación térmica.

Durante la tarde, Los Cabos registrará las temperaturas más altas del día, con predominio de cielo despejado a parcialmente nublado; se prevé viento moderado y mayor incidencia de radiación solar.

En la noche, el Clima en La Paz y Los Cabos tenderá a estabilizarse en la región de Los Cabos, con descenso gradual de la temperatura, regreso de nubes y claros y disminución del viento, concluyendo un domingo con condiciones mayormente favorables.

