Clima en La Paz y Los Cabos miércoles 11 de febrero de 2026

Para este miércoles 11 de febrero, el Clima presentará condiciones estables en la región noroeste del país. Durante la madrugada, el Clima en La Paz y Los Cabos mantendrá cielos con nubes y claros. En la capital del estado, se registrará una temperatura constante de 18°C alrededor de las 02:00 horas, descendiendo levemente hasta los 17°C para las 05:00 horas, bajo vientos suaves del sureste que brindarán un ambiente fresco.

Al iniciar la mañana, el cielo en La Paz se tornará completamente soleado a partir de las 08:00 horas. Conforme avance el reloj hacia el mediodía, se espera un aumento significativo en la temperatura hasta alcanzar los 25°C, momento en el cual el índice de radiación UV llegará a un nivel 6 Alto, por lo que será indispensable el uso de protección solar para quienes realicen actividades al aire libre.

Durante la tarde del miércoles, se alcanzará la temperatura máxima de 27°C cerca de las 14:00 horas en la capital sudcaliforniana. El viento cobrará mayor fuerza desde el noreste, alcanzando rachas de hasta 33 km/h hacia las 17:00 horas, lo que refrescará ligeramente el ambiente antes del ocaso.

Finalmente, al caer la noche en La Paz, el termómetro se estabilizará en los 22°C alrededor de las 20:00 horas. Para el cierre de la jornada, a las 23:00 horas, la temperatura marcará 20°C con una calma notable en la velocidad del viento, cerrando un día de condiciones agradables para los habitantes del puerto.

Por otra parte, el comportamiento del tiempo en el destino turístico del sur también mostrará variaciones importantes. Durante la madrugada, el Clima en Los Cabos presentará condiciones de nubes y claros a las 02:00 horas con 17°C. Hacia las 05:00 horas, el cielo se despejará por completo, permitiendo que el termómetro descienda hasta su punto mínimo de 16°C, ofreciendo un amanecer bastante fresco.

Al iniciar la mañana en Los Cabos, el ambiente se mantendrá con nubes y claros a partir de las 08:00 horas, registrando 18°C. Sin embargo, para las 11:00 horas se prevé un ascenso térmico que llevará el marcador a los 25°C, con una sensación térmica de 26°C, obligando a turistas y residentes a extremar precauciones ante el sol.

Para la tarde, la zona de Los Cabos mantendrá la tendencia de nubosidad parcial con una temperatura máxima sostenida de 25°C a las 14:00 horas. Los vientos provenientes del sureste podrían alcanzar los 32 km/h, favoreciendo un ambiente ventilado pero cálido durante el resto del periodo vespertino.

Finalmente, al caer la noche en el municipio cabeño, se experimentará un descenso gradual comenzando con 22°C a las 20:00 horas. Para cerrar el miércoles 11 de febrero, la temperatura se ubicará en los 20°C con vientos suaves del oeste, consolidando una noche templada ideal para el descanso tras una jornada de Clima en La Paz y Los Cabos sumamente estable.

