Clima en La Paz y Los Cabos martes 11 de noviembre de 2025

El clima en La Paz y Los Cabos presentará condiciones favorables este martes 11 de noviembre de 2025, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos ligeros en ambas ciudades, según los reportes meteorológicos para la región sur de Baja California Sur.

Durante la madrugada, el clima en La Paz se mantendrá estable con una temperatura de 23 °C y cielo despejado. La sensación térmica alcanzará los 25 °C, acompañada de un viento flojo del sur con ráfagas de entre 7 y 16 km/h, lo que generará un ambiente tranquilo en las primeras horas del día.

Por la mañana, el clima en La Paz será mayormente soleado. A partir de las 8:00 horas, el termómetro marcará 26 °C, mientras que hacia el mediodía subirá a 31 °C. El viento cambiará de dirección al norte con rachas de hasta 25 km/h, y el índice UV se mantendrá en nivel medio, por lo que se recomendará el uso de protector solar.

Durante la tarde, el clima en La Paz alcanzará su punto más cálido, con temperaturas máximas de 32 °C y sensación térmica de 33 °C. El viento del norte se mantendrá moderado, soplando entre 13 y 29 km/h, mientras el ambiente seco característico de la zona persistirá hasta el atardecer.

Al llegar la noche, el clima en La Paz volverá a mostrar un cielo despejado. Las temperaturas descenderán a 25 °C, con sensación térmica de 27 °C, y los vientos del sur serán ligeros, con ráfagas de entre 7 y 12 km/h, cerrando el día con condiciones cálidas y estables.

Durante la madrugada, el clima en Los Cabos se presentará parcialmente nuboso, con una temperatura de 23 °C y sensación térmica de 25 °C. El viento será débil, procedente del norte, con velocidades de 8 a 16 km/h, sin probabilidad de lluvias para el inicio del día.

Por la mañana, el clima en Los Cabos será soleado, con una temperatura de 26 °C a las 8:00 horas. Hacia el mediodía, el termómetro ascenderá a 32 °C, con una sensación térmica similar. El viento soplará flojo del norte, con rachas de hasta 19 km/h, mientras que el índice UV alcanzará niveles altos, por lo que se sugerirá usar bloqueador solar.

Durante la tarde, el clima en Los Cabos mantendrá condiciones soleadas, con una temperatura promedio de 31 °C y sensación térmica de 32 °C. Los vientos del sur se intensificarán ligeramente, alcanzando velocidades de 14 a 31 km/h, lo que aportará una sensación de frescura en medio del calor diurno.

Finalmente, por la noche, el clima en Los Cabos será estable y despejado. Las temperaturas descenderán a 24 °C, con una sensación térmica de 25 °C, y el viento, de dirección noroeste, se mantendrá flojo, con ráfagas entre 5 y 11 km/h, ideal para disfrutar de actividades nocturnas al aire libre.

El clima en La Paz y Los Cabos se perfilará así como cálido, despejado y sin lluvias para este martes 11 de noviembre de 2025, ofreciendo una jornada propicia para residentes y visitantes en ambas zonas turísticas de Baja California Sur.