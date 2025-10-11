Clima en La Paz y Los Cabos sábado 11 de octubre de 2025

El clima en La Paz y Los Cabos para este sábado 11 de octubre de 2025 se caracterizará por condiciones variables, con presencia de nubosidad, lluvias intermitentes y ráfagas de viento en distintos momentos del día. Las autoridades meteorológicas prevén un ambiente cálido y húmedo, con ligeras mejoras hacia la noche en ambas regiones.

Durante la madrugada, el clima en La Paz se mantendrá cubierto, con una temperatura de 26 grados y sensación térmica de 28. Se prevé viento moderado del sur con rachas de hasta 30 kilómetros por hora. No se esperan precipitaciones importantes en las primeras horas, y el nivel de radiación solar será bajo debido a la densa nubosidad.

Por la mañana, el clima en La Paz mostrará un incremento de nubosidad y posibilidad de lluvias débiles, especialmente hacia las 5:00 horas, con una precipitación estimada de 1.2 milímetros. Hacia el mediodía, la temperatura ascenderá a 32 grados, con sensación térmica de hasta 36, y vientos del este que podrían intensificarse. El índice UV será alto, por lo que se recomienda el uso de protección solar.

Durante la tarde, el clima en La Paz presentará condiciones más inestables, con tormentas aisladas y un 30% de probabilidad de lluvia. Se prevé una temperatura promedio de 30 grados, con sensación térmica de 34, y vientos fuertes del sureste que podrían superar los 50 kilómetros por hora. Las lluvias tenderán a disminuir hacia las 17:00, aunque persistirán los cielos nublados.

Por la noche, el clima en La Paz mostrará una leve mejora, con cielos parcialmente despejados y lluvias débiles en zonas aisladas. La temperatura se mantendrá en 26 grados y el viento moderado del suroeste favorecerá un descenso gradual de la humedad.

En cuanto al clima en Los Cabos, las condiciones serán similares, aunque con mayor presencia de humedad durante las primeras horas. Durante la madrugada, se prevén lluvias débiles con una temperatura de 26 grados y sensación térmica de 29. El viento soplará desde el norte con rachas entre 17 y 36 kilómetros por hora.

Por la mañana, el clima en Los Cabos mantendrá lluvias ligeras y un aumento paulatino de la temperatura, que alcanzará los 28 grados. El viento cambiará hacia el este, con ráfagas de hasta 48 kilómetros por hora, y la sensación térmica superará los 32 grados.

Durante la tarde, el clima en Los Cabos continuará inestable, con probabilidad del 50% de lluvias y temperaturas cercanas a 28 grados. Se prevén vientos fuertes del suroeste que podrían alcanzar 60 kilómetros por hora, con sensación térmica de 33. Hacia el atardecer, el cielo mostrará periodos de nubosidad parcial.

Finalmente, por la noche, el clima en Los Cabos tenderá a estabilizarse, con cielos parcialmente nublados y sin lluvias importantes. La temperatura descenderá a 25 grados, con sensación térmica de 27, y vientos moderados del suroeste. El ambiente húmedo pero más fresco marcará el cierre de un día cambiante en el sur de Baja California Sur.