Clima en La Paz y Los Cabos el jueves 11 de septiembre de 2025

Durante la madrugada del jueves, se espera que el Clima en La Paz y Los Cabos registre temperaturas frescas en comparación con la sensación térmica, con La Paz alcanzando 28°C y sensación de 32°C, mientras que en Los Cabos rondará los 27°C con sensación de 31°C. Los vientos en ambas ciudades soplarán flojos a moderados, provenientes de distintas direcciones, sin probabilidad de lluvia significativa.

Por la mañana, el Clima en La Paz y Los Cabos mostrará un ligero aumento de temperatura. En La Paz, se prevé alcanzar 30°C con cielo de nubes y claros y sensación térmica de 35°C, mientras que en Los Cabos el termómetro llegará a 28°C con sensación de 33°C. Los vientos permanecerán flojos, generando condiciones estables y cálidas en ambas localidades.

Durante la tarde, se prevén cambios importantes en el Clima en La Paz y Los Cabos. En La Paz, se esperan tormentas aisladas con probabilidad de lluvia del 30% y acumulados ligeros, mientras las temperaturas podrían ascender hasta 36°C con sensación térmica de 42°C; los vientos moderados del noreste elevarán la sensación de bochorno. En Los Cabos, la temperatura máxima alcanzará 31°C con sensación de 37°C, cielo parcialmente nublado y vientos moderados del sur a suroeste, aumentando la percepción de calor durante las horas pico.

Por la noche, el Clima en La Paz y Los Cabos mostrará una ligera disminución de temperaturas. En La Paz, se prevén 28 a 30°C con sensación de 32 a 34°C, mientras que en Los Cabos los termómetros marcarán entre 28 y 29°C con sensación de 32 a 35°C. Los vientos moderados favorecerán un ambiente más fresco y cómodo para los habitantes y visitantes, y la probabilidad de lluvia será baja en ambas ciudades.