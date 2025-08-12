Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Lunes 11 de Agosto, 2025
HomeBCSClima en La Paz y Los Cabos para el martes 12 de agosto de 2025
BCS

Clima en La Paz y Los Cabos para el martes 12 de agosto de 2025

Se esperan altas temperaturas y cambios de nubosidad en ambos municipios durante el día; así estará el clima en La Paz y Los Cabos
Adolfo Torres
11 agosto, 2025
0
28
Clima en La Paz y Los Cabos para el martes 12 de agosto de 2025

El próximo martes 12 de agosto de 2025, el clima en La Paz y Los Cabos presentará condiciones variadas, con altas temperaturas, cambios de nubosidad y probabilidad de lluvias débiles en la segunda región.

En La Paz, la madrugada iniciará con nubes y claros, temperatura de 26 grados y sensación térmica de 28. El viento soplará desde el sur a velocidades moderadas de entre 18 y 29 km/h. El índice UV será bajo, lo que evitará la necesidad de protección solar a esas horas.

Durante la mañana, el clima en La Paz se tornará mayormente soleado, con un inicio de 25 grados y un ascenso hasta 34 al mediodía, acompañado de sensación térmica de hasta 36. El viento variará entre dirección sur y suroeste con ráfagas que podrían alcanzar los 27 km/h, mientras el índice UV llegará a niveles muy altos, lo que requerirá uso de protector solar de 25 a 50 FPS.

Por la tarde, se espera que el clima en La Paz alcance su punto más caluroso, con temperaturas de 36 grados y sensación de 39. El cielo mostrará intervalos de nubes y claros, mientras el viento se mantendrá moderado desde el noroeste, con velocidades de 12 a 29 km/h. El índice UV descenderá después de las 17:00 horas, pero seguirá siendo alto en las primeras horas vespertinas.

En la noche, La Paz registrará un descenso de temperatura a 28 grados, con cielo despejado y sensación de 31. El viento regresará desde el sur con ráfagas de hasta 31 km/h, y el índice UV será nulo, generando condiciones más agradables para actividades al aire libre.

En cuanto al clima en Los Cabos, la madrugada presentará cielo despejado con temperaturas cercanas a los 27 grados y sensación térmica de 29. El viento será flojo desde el noroeste, con velocidades de 5 a 12 km/h, y el índice UV se mantendrá bajo.

Durante la mañana, el clima en Los Cabos mostrará nubes y claros, con un ascenso térmico hasta los 30 grados. Hacia media mañana, la probabilidad de lluvias débiles será del 30%, con acumulaciones de hasta 0.1 mm y una sensación térmica de 39°, acompañada de un índice UV muy alto.

En la tarde, persistirá la posibilidad de lluvias débiles en Los Cabos, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm. Las temperaturas alcanzarán los 32 grados con sensación de 39, mientras el viento soplará moderado desde el sur y sureste a velocidades de hasta 28 km/h.

Finalmente, por la noche, Los Cabos mantendrá un cielo despejado con temperaturas entre 28 y 29 grados, y sensación térmica cercana a los 34. El viento será moderado desde el norte y noroeste, con velocidades de 6 a 24 km/h, y el índice UV permanecerá en cero, brindando un cierre de jornada más fresco.

  • Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasClima
Articulo anterior

Niña de 12 años asesinada en Chalco, presuntamente por deuda familiar

Siguiente articulo

Aeropuerto de La Paz recibe acreditación internacional de Accesibilidad