Clima en La Paz y Los Cabos para el martes 12 de agosto de 2025

El próximo martes 12 de agosto de 2025, el clima en La Paz y Los Cabos presentará condiciones variadas, con altas temperaturas, cambios de nubosidad y probabilidad de lluvias débiles en la segunda región.

En La Paz, la madrugada iniciará con nubes y claros, temperatura de 26 grados y sensación térmica de 28. El viento soplará desde el sur a velocidades moderadas de entre 18 y 29 km/h. El índice UV será bajo, lo que evitará la necesidad de protección solar a esas horas.

Durante la mañana, el clima en La Paz se tornará mayormente soleado, con un inicio de 25 grados y un ascenso hasta 34 al mediodía, acompañado de sensación térmica de hasta 36. El viento variará entre dirección sur y suroeste con ráfagas que podrían alcanzar los 27 km/h, mientras el índice UV llegará a niveles muy altos, lo que requerirá uso de protector solar de 25 a 50 FPS.

Por la tarde, se espera que el clima en La Paz alcance su punto más caluroso, con temperaturas de 36 grados y sensación de 39. El cielo mostrará intervalos de nubes y claros, mientras el viento se mantendrá moderado desde el noroeste, con velocidades de 12 a 29 km/h. El índice UV descenderá después de las 17:00 horas, pero seguirá siendo alto en las primeras horas vespertinas.

En la noche, La Paz registrará un descenso de temperatura a 28 grados, con cielo despejado y sensación de 31. El viento regresará desde el sur con ráfagas de hasta 31 km/h, y el índice UV será nulo, generando condiciones más agradables para actividades al aire libre.

En cuanto al clima en Los Cabos, la madrugada presentará cielo despejado con temperaturas cercanas a los 27 grados y sensación térmica de 29. El viento será flojo desde el noroeste, con velocidades de 5 a 12 km/h, y el índice UV se mantendrá bajo.

Durante la mañana, el clima en Los Cabos mostrará nubes y claros, con un ascenso térmico hasta los 30 grados. Hacia media mañana, la probabilidad de lluvias débiles será del 30%, con acumulaciones de hasta 0.1 mm y una sensación térmica de 39°, acompañada de un índice UV muy alto.

En la tarde, persistirá la posibilidad de lluvias débiles en Los Cabos, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm. Las temperaturas alcanzarán los 32 grados con sensación de 39, mientras el viento soplará moderado desde el sur y sureste a velocidades de hasta 28 km/h.

Finalmente, por la noche, Los Cabos mantendrá un cielo despejado con temperaturas entre 28 y 29 grados, y sensación térmica cercana a los 34. El viento será moderado desde el norte y noroeste, con velocidades de 6 a 24 km/h, y el índice UV permanecerá en cero, brindando un cierre de jornada más fresco.