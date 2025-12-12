El Clima en La Paz y Los Cabos para el viernes 12 de diciembre de 2025 se caracterizará por condiciones estables y cielos despejados en ambas ciudades, aunque cada región tendrá variaciones en temperatura y viento a lo largo del día. Las autoridades meteorológicas anticiparán una jornada sin riesgos significativos por radiación UV, salvo en horas de mayor exposición.

En el caso de La Paz, el Clima en La Paz y Los Cabos mostrará durante la madrugada un cielo totalmente despejado, con temperatura de 19 grados y sensación térmica igual. Se prevé viento flojo del este entre 5 y 9 km/h, junto con un nivel de radiación ultravioleta bajo para las primeras horas.

Durante la mañana en La Paz, el pronóstico indicará que el cielo se mantendrá despejado y soleado, iniciando con 18 grados a las 05:00 y ascendiendo a 20 grados hacia las 08:00. Los vientos ligeros del este oscilarán entre 3 y 9 km/h, sin probabilidad de afectaciones por radiación UV.

En la tarde, La Paz registrará cielo completamente soleado, con una temperatura máxima de 27 grados y sensación térmica similar. El viento aumentará su intensidad desde el norte, alcanzando rachas de hasta 30 km/h, mientras el índice UV llegará a niveles medios.

Por la noche, el panorama en La Paz mostrará intervalos de nubes y claros, con valores de 21 grados a las 20:00 y 19 grados a las 23:00. El viento será flojo del este entre 4 y 12 km/h, manteniendo un ambiente templado y sin riesgo por radiación UV.

En el caso de Los Cabos, el Clima en La Paz y Los Cabos presentará durante la madrugada un cielo despejado, con temperaturas de 20 grados a las 02:00 y 19 grados hacia las 05:00. El viento soplará flojo desde el noroeste entre 8 y 15 km/h, junto con niveles bajos de radiación ultravioleta.

Durante la mañana en Los Cabos, las condiciones serán mayormente soleadas, iniciando con 18 grados a las 07:00 y alcanzando 20 grados a las 08:00. A las 09:00 se prevén intervalos de nubes y claros, con temperatura de 24 grados y sensación térmica de 25, acompañados de vientos leves desde el norte y noroeste.

Para la tarde, Los Cabos mantendrá cielo despejado, con temperaturas de 28 grados entre las 11:00 y 14:00. Se registrarán vientos que variarán de flojos a moderados desde el norte y sur, con rachas de hasta 25 km/h y un índice UV en niveles medios.

Finalmente, durante la noche, Los Cabos mostrará nubes y claros desde las 17:00, con 20 grados hacia las 20:00, antes de retornar a un cielo despejado a las 23:00 con 19 grados. El viento soplará flojo del noroeste entre 8 y 18 km/h, cerrando una jornada estable y sin riesgos vinculados a la radiación ultravioleta.