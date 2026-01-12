Clima en La Paz y Los Cabos, lunes 12 de enero de 2026

El Clima en La Paz y Los Cabos para el lunes 12 de enero de 2026 anticipará condiciones mayormente estables en el sur de Baja California Sur, con nubosidad variable, temperaturas templadas y vientos moderados a lo largo del día.

Durante la madrugada en La Paz, se prevé cielo con nubes y claros, temperaturas cercanas a los 18 grados y sensación térmica similar; el viento soplará moderado del noreste y no se registrará radiación solar, favoreciendo un ambiente fresco.

Por la mañana, La Paz mantendrá cielo de mayormente nublado a parcialmente nuboso, con un aumento gradual de la temperatura hasta alcanzar los 23 grados; el viento cambiará al norte y se intensificará de forma moderada, mientras la radiación ultravioleta se ubicará en nivel medio.

En la tarde, el clima en La Paz presentará intervalos de nubosidad y temperaturas máximas cercanas a los 24 grados, con sensación térmica ligeramente superior; el viento del norte mantendrá rachas moderadas y la radiación descenderá a nivel bajo.

Al llegar la noche, La Paz registrará un descenso paulatino de la temperatura hasta rondar entre 19 y 20 grados; el cielo permanecerá parcialmente nuboso y el viento del norte y noreste conservará intensidad moderada, cerrando la jornada con estabilidad.

En Los Cabos, la madrugada se mantendrá con nubes y claros, temperaturas alrededor de los 18 grados y sensación térmica similar; el viento será flojo a moderado del noroeste y norte, sin presencia de radiación solar.

Durante la mañana, el clima en Los Cabos evolucionará hacia un ambiente más soleado, con temperaturas que subirán de 19 a 25 grados; el viento del norte se mantendrá moderado y comenzará a registrarse radiación ultravioleta en nivel medio.

Por la tarde, Los Cabos alcanzará temperaturas máximas de hasta 26 grados, con cielo de nubes y claros y periodos parcialmente nubosos; el viento cambiará al sureste con intensidad moderada y radiación solar en nivel medio.

Finalmente, en la noche, el Clima en La Paz y Los Cabos se mantendrá estable en la región de Los Cabos, con descenso gradual de la temperatura hasta entre 19 y 21 grados, cielo parcialmente nuboso y viento flojo a moderado del norte.

