Clima en La Paz y Los Cabos jueves 12 de febrero de 2026

Durante la madrugada de este jueves, el Clima en La Paz presentará condiciones de cielo parcialmente nuboso con una temperatura constante de 19°C. Se prevé que la sensación térmica se mantenga en el mismo nivel, acompañada por vientos ligeros provenientes del sureste con velocidades de entre 3 y 7 km/h, lo que generará un ambiente fresco y estable para los habitantes de la capital de Baja California Sur.

Al llegar la mañana, el termómetro iniciará un ascenso gradual partiendo de los 19°C a las 05:00 hasta alcanzar los 26°C cerca del mediodía. El reporte indica que en el Clima en La Paz y Los Cabos persistirán nubes y claros, mientras que el viento cambiará su dirección hacia el norte en la capital, incrementando su intensidad hasta los 29 km/h, factor que influirá directamente en la percepción térmica durante las primeras horas de actividad urbana.

Para la tarde en la zona portuaria, se espera alcanzar la temperatura máxima de 28°C alrededor de las 14:00 horas, con una sensación térmica de 27°C debido a la presencia de ráfagas de viento del noreste que podrían llegar a los 36 km/h. Es importante destacar que el índice UV será alto, alcanzando un nivel 6, por lo que se recomienda a la población extremar precauciones si se encuentra a la intemperie.

Finalmente, durante la noche en La Paz, la temperatura descenderá nuevamente hacia los 22°C a las 20:00 horas, para concluir la jornada en los 20°C cerca de la medianoche. El cielo mantendrá la tendencia de nubes y claros con vientos que perderán fuerza, soplando apenas entre los 2 y 5 km/h desde el este, brindando un cierre de día templado y sin probabilidades de precipitación para la zona portuaria de la capital.

Por otro lado, durante la madrugada en el extremo sur, el Clima en Los Cabos se mantendrá fresco y estable con temperaturas que oscilarán entre los 18°C y 19°C. Se prevé que el cielo presente nubes y claros, mientras que los vientos soplarán de manera ligera desde el norte con velocidades máximas de 12 km/h, manteniendo una sensación térmica agradable para quienes se encuentren al aire libre en las primeras horas.

Al llegar la mañana a este municipio, el termómetro iniciará un ascenso gradual partiendo de los 19°C a las 08:00 hasta alcanzar los 27°C cerca del mediodía. En este periodo, el viento cambiará su dirección hacia el sur, factor que influirá en el comportamiento del Clima en La Paz y Los Cabos, sumado a un índice de radiación ultravioleta nivel 6 considerado como alto, por lo que se recomienda utilizar protección solar entre las 11:00 y las 12:00 horas.

Para la tarde en el destino turístico, se espera que la temperatura máxima se estabilice en los 26°C con una sensación térmica similar, predominando las condiciones de nubes y claros. Los vientos provenientes del sur y sureste incrementarán su intensidad significativamente, alcanzando rachas de hasta 35 km/h hacia las 14:00 horas, lo que refrescará el ambiente costero antes del atardecer.

Finalmente, durante la noche en Los Cabos, la temperatura descenderá progresivamente hasta llegar a los 21°C a las 20:00 horas y concluir la jornada en los 20°C cerca de la medianoche. El cielo mantendrá la presencia de algunas nubes, mientras que los vientos rotarán hacia el noroeste perdiendo fuerza, soplando apenas entre 4 y 8 km/h, brindando un cierre de jornada templado e ideal para actividades nocturnas.

