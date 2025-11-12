Clima en La Paz y Los Cabos miércoles 12 de noviembre de 2025

Durante la madrugada del miércoles 12 de noviembre de 2025, el clima en La Paz y Los Cabos mostrará estabilidad, con predominio de cielos despejados y vientos suaves. En la capital sudcaliforniana, las temperaturas descenderán hasta los 24 °C con sensación térmica de 25 °C, mientras que los vientos soplarán desde el sur entre 7 y 14 km/h, sin riesgo solar para actividades nocturnas.

Por la mañana, el clima en La Paz se tornará más cálido con un ambiente soleado. Las temperaturas alcanzarán los 32 °C hacia el mediodía, acompañadas de vientos variables del sureste y noroeste entre 4 y 18 km/h. Se prevé un índice UV de nivel medio, por lo que se recomendará el uso de protector solar y mantenerse hidratado durante las primeras horas del día.

En la tarde, el clima en La Paz registrará su punto más caluroso del día con una máxima de 34 °C y sensación térmica de 32 °C. Los vientos del norte podrían alcanzar los 28 km/h, mientras que el cielo permanecerá despejado y sin probabilidades de lluvia. Estas condiciones permitirán que las zonas urbanas y costeras disfruten de un ambiente seco y luminoso.

Al anochecer, el clima en La Paz volverá a ser agradable, con una temperatura promedio de 25 °C y vientos suaves del sur entre 4 y 10 km/h. La sensación térmica se mantendrá ligeramente superior, sin variaciones significativas, lo que permitirá disfrutar de la vida nocturna sin afectaciones por el calor.

En tanto, durante la madrugada, el clima en Los Cabos se presentará con nubes dispersas y claros, con una temperatura de 25 °C y sensación térmica de 26 °C. Los vientos del norte oscilarán entre 7 y 13 km/h, con un nivel bajo de radiación UV, generando un ambiente tranquilo y fresco para las primeras horas del día.

Durante la mañana, el clima en Los Cabos mostrará un cielo completamente soleado y temperaturas que aumentarán hasta los 32 °C al mediodía. Los vientos pasarán de flojos del noroeste a moderados del sur, con velocidades de entre 8 y 22 km/h. Se prevé un índice UV alto, por lo que será necesario proteger la piel ante la exposición prolongada al sol.

Por la tarde, el clima en Los Cabos continuará estable con temperaturas cercanas a los 30 °C y sensación térmica de 31 °C. El viento del sur incrementará su fuerza hasta 34 km/h, aportando frescura al ambiente, mientras el cielo permanecerá despejado y sin probabilidad de lluvia.

Finalmente, durante la noche, el clima en Los Cabos ofrecerá condiciones agradables con cielos despejados y temperaturas de 24 °C. Los vientos del noroeste se mantendrán flojos entre 5 y 15 km/h, mientras la sensación térmica rondará los 25 °C, creando un entorno ideal para quienes disfruten de paseos nocturnos o actividades al aire libre en la zona costera.