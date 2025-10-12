Clima en La Paz y Los Cabos domingo 12 octubre 2025

Durante la madrugada del domingo 12 de octubre de 2025, el Clima en La Paz y Los Cabos mostrará cielos parcialmente nubosos con temperaturas mínimas de 25°C y sensación térmica de 26°C. Se espera viento moderado del suroeste, con velocidades entre 18 y 30 km/h en La Paz y entre 16 y 30 km/h en Los Cabos, manteniendo condiciones estables y sin riesgo de lluvias.

Por la mañana, el Clima en La Paz y Los Cabos se mantendrá con nubes y claros. En La Paz, se prevé una temperatura de 26°C con sensación térmica de 27°C, mientras que en Los Cabos se alcanzarán 26°C con sensación térmica de 28°C. El viento del suroeste continuará moderado, favoreciendo actividades al aire libre en ambas ciudades.

En la tarde, se espera que el Clima en La Paz y Los Cabos permanezca parcialmente nuboso con máximas de 29°C en La Paz y 30°C en Los Cabos, y sensación térmica de 32°C y 34°C respectivamente. Los vientos se mantendrán del suroeste, con rangos de 21 a 37 km/h en La Paz y de 19 a 34 km/h en Los Cabos. El índice de radiación solar será alto, por lo que se recomienda protección ante la exposición directa al sol.

Durante la noche, el Clima en La Paz y Los Cabos se tornará parcialmente nuboso, con temperaturas descendiendo a 25°C en ambas ciudades y sensación térmica similar. Los vientos se orientarán del suroeste en La Paz, entre 13 y 30 km/h, y del noroeste y oeste en Los Cabos, entre 7 y 25 km/h, propiciando un ambiente tranquilo y seguro para la circulación y actividades nocturnas.