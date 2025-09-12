Clima en La Paz y Los Cabos, viernes 12 de septiembre de 2025

El Clima en La Paz y Los Cabos tendrá condiciones contrastantes el viernes 12 de septiembre de 2025. En La Paz se anticipan temperaturas elevadas, periodos de nubes y claros y probabilidad de lluvia ligera por la tarde. En Los Cabos, el ambiente será caluroso durante el día, con cielos parcialmente nublados y sin precipitaciones esperadas.

Durante la madrugada, el Clima en La Paz y Los Cabos será relativamente estable. La Paz registrará 27 grados con cielo despejado y sensación térmica de 29°, mientras que Los Cabos tendrá 26 grados con nubes y claros y sensación de 29°. En ambas ciudades, los vientos serán suaves y no se prevén riesgos por radiación UV.

Por la mañana, el Clima en La Paz y Los Cabos mostrará sus primeros contrastes. La Paz alcanzará temperaturas de hasta 33 grados, con sensación de 37° y vientos moderados del suroeste, lo que incrementará la sensación de bochorno. Los Cabos, en tanto, llegará a los 32 grados antes del mediodía, con viento del sureste y condiciones de nubes y claros, manteniendo índices UV muy altos.

Para la tarde, el Clima en La Paz y Los Cabos presentará el momento más caluroso del día. En La Paz se prevé una ligera lluvia con probabilidad de 30% y acumulados de 0.3 mm, mientras que las temperaturas podrían mantenerse en 34 grados y sensación térmica de 38°. Los Cabos permanecerá seco pero con calor intenso, llegando a sensaciones térmicas de hasta 39° y viento moderado del sur.

Por la noche, el Clima en La Paz y Los Cabos se tornará más agradable. En La Paz, la temperatura bajará a 27 grados, con cielo mayormente despejado y vientos del sur. Los Cabos también descenderá ligeramente a 28 grados, con nubes y claros y vientos flojos del norte, creando un ambiente más fresco para residentes y visitantes.