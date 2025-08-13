Clima en La Paz y Los Cabos para el miércoles 13 de agosto de 2025

El Clima en La Paz y Los Cabos presentará contrastes el miércoles 13 de agosto de 2025, con condiciones secas y muy calurosas en la capital del estado, mientras que en el destino turístico del sur se esperan tormentas vespertinas. La jornada comenzará con temperaturas cálidas durante la madrugada y se intensificará conforme avancen las horas.

Durante la madrugada, el Clima en La Paz y Los Cabos se percibirá estable en la capital sudcaliforniana, con cielo despejado y 27 °C hacia las 02:00 horas, sensación térmica de 29 °C y viento del sur con rachas de 20 a 31 km/h. El índice UV será bajo, sin necesidad de protección solar.

En la mañana, La Paz registrará un rápido ascenso térmico, partiendo de 26 °C a las 05:00 y alcanzando los 36 °C a las 11:00 horas. El cielo se mantendrá despejado y soleado, con viento de sur a noroeste de 10 a 31 km/h. El índice UV llegará a nivel 10, muy alto, lo que implicará la recomendación de usar protector solar con FPS 25-50.

Por la tarde, el calor alcanzará su punto máximo en la capital, con 37 °C y sensación térmica de hasta 40 °C. El cielo permanecerá soleado, los vientos del noroeste oscilarán entre 15 y 32 km/h, y la radiación UV seguirá muy alta antes de disminuir hacia el final del periodo.

En la noche, La Paz presentará 32 °C con nubes dispersas a las 20:00 horas y un descenso a 28 °C hacia las 23:00, con sensación de 31 °C. El viento será moderado del sur con rachas de hasta 38 km/h y el índice UV se mantendrá bajo, lo que permitirá actividades nocturnas sin riesgo por radiación solar.

En la madrugada, el Clima en La Paz y Los Cabos registrará en el municipio sureño temperaturas de 28 °C y sensación térmica de 31 °C, con nubes y claros y viento flojo del noroeste de 6 a 13 km/h. El índice UV permanecerá en nivel bajo.

La mañana en Los Cabos pasará de un amanecer despejado con 27 °C a un ambiente más caluroso y húmedo. A las 08:00 horas se alcanzarán 31 °C con sensación de 35 °C, y hacia las 11:00 se espera una tormenta con 34 °C y sensación térmica de 40 °C. El viento será moderado del este, de hasta 31 km/h, y el índice UV llegará a nivel 9, muy alto.

Por la tarde, persistirá la inestabilidad con probabilidad de tormentas entre las 14:00 y las 17:00 horas, con temperaturas de 32 °C y sensación de 40 °C. Los vientos irán del sureste al sur, con rachas de hasta 33 km/h. Aunque el índice UV será muy alto al inicio de la tarde, disminuirá a nivel bajo hacia el cierre.

En la noche, Los Cabos tendrá un ambiente más templado, con 30 °C a las 20:00 y cielo con nubes dispersas. Hacia las 23:00 la temperatura bajará a 29 °C, con vientos flojos del norte y sur, rachas de hasta 29 km/h y un índice UV bajo, ideal para actividades nocturnas al aire libre.