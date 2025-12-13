Clima en La Paz y Los Cabos sábado 13 de diciembre de 2025

El Clima en La Paz y Los Cabos para el sábado 13 de diciembre de 2025 se mantendrá mayormente estable, con temperaturas templadas, periodos de cielo despejado y presencia intermitente de nubes, así como vientos de intensidad ligera a moderada, sin pronóstico de fenómenos adversos relevantes.

Durante la madrugada, el Clima en La Paz y Los Cabos mostrará condiciones tranquilas en La Paz, donde se prevé cielo mayormente despejado con algunos intervalos nubosos, temperaturas entre 18 y 19 grados, sensación térmica similar y viento flojo del sureste, sin riesgo por radiación solar.

Por la mañana, en La Paz el Clima en La Paz y Los Cabos favorecerá un ambiente soleado desde las primeras horas del día, con un incremento gradual de la temperatura que alcanzará alrededor de 26 grados hacia el mediodía; el viento será moderado del norte y el índice UV se ubicará en nivel medio, por lo que se recomendará tomar precauciones.

En la tarde, La Paz registrará nubes y claros, con temperaturas máximas cercanas a 27 grados y sensación térmica similar; el viento continuará moderado del norte y noreste, mientras que la radiación solar disminuirá progresivamente conforme avance la jornada.

Para la noche, en La Paz se anticipará un ambiente más fresco, con temperaturas entre 20 y 21 grados, cielo parcialmente nublado y viento flojo del este y sureste, condiciones que permitirán un cierre del día sin afectaciones.

En cuanto a Los Cabos, durante la madrugada se prevé cielo con nubes y claros, temperaturas entre 18 y 19 grados y sensación térmica similar; el viento soplará flojo del noroeste con rachas moderadas y sin presencia de radiación solar.

Por la mañana, Los Cabos presentará condiciones más despejadas, con un repunte térmico que alcanzará hasta 28 grados hacia el mediodía; el viento cambiará a dirección noreste con intensidad ligera y el índice UV se mantendrá en nivel medio.

Durante la tarde, el cielo volverá a presentar nubes y claros en Los Cabos, con temperaturas cercanas a 27 grados y viento moderado del sur, mientras que la radiación disminuirá conforme avance el día.

Finalmente, en la noche Los Cabos tendrá un descenso térmico hasta ubicarse entre 19 y 21 grados, con cielo parcialmente nublado y viento flojo del noroeste, cerrando así una jornada estable dentro del panorama previsto por el Clima en La Paz y Los Cabos.