Clima en La Paz y Los Cabos, martes 13 de enero de 2026

El Clima en La Paz y Los Cabos para el martes 13 de enero de 2026 anticipará condiciones mayormente estables, con nubosidad intermitente, vientos moderados y temperaturas templadas a lo largo del día, sin pronóstico de fenómenos que representen riesgo para la población.

Durante la madrugada, el Clima en La Paz se mantendrá parcialmente nuboso, con temperaturas cercanas a los 18 grados y sensación térmica similar, mientras se registrará viento flojo del noreste, lo que permitirá un inicio de jornada tranquilo.

En la mañana, el Clima en La Paz presentará nubes y claros, con un ascenso gradual de la temperatura que oscilará entre los 20 y 23 grados, acompañado de viento moderado del norte y noreste, generando un ambiente ligeramente más cálido.

Por la tarde, el Clima en La Paz evolucionará hacia condiciones mayormente soleadas con intervalos nubosos, alcanzando temperaturas máximas cercanas a los 24 grados y vientos moderados del norte que podrían intensificar la sensación térmica.

Durante la noche, el Clima en La Paz volverá a registrar nubes y claros, con un descenso de la temperatura hasta alrededor de los 19 grados y viento flojo del noreste, favoreciendo un ambiente fresco y estable.

En cuanto a Los Cabos, durante la madrugada se prevé que el Clima en La Paz y Los Cabos muestre un comportamiento diferenciado, con cielo parcialmente nuboso, temperaturas cercanas a los 17 grados y viento flojo del noroeste, manteniendo condiciones frescas.

Durante la mañana, el Clima en Los Cabos presentará nubes y claros, con un aumento progresivo de la temperatura hasta alcanzar los 25 grados, acompañado de viento moderado del norte que incrementará ligeramente la sensación térmica.

Por la tarde, el Clima en Los Cabos continuará parcialmente nuboso, con temperaturas máximas cercanas a los 27 grados y viento moderado del noreste, lo que mantendrá un ambiente cálido sin extremos.

Finalmente, en la noche, el Clima en Los Cabos regresará a condiciones de nubes y claros, con un descenso térmico que se ubicará entre los 18 y 21 grados y viento flojo del noroeste, cerrando la jornada de forma fresca y tranquila en la región.

