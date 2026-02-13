Clima en La Paz y Los Cabos viernes 13 de febrero de 2026

El reporte meteorológico para este viernes 13 de febrero de 2026 indicará que el Clima en La Paz y Los Cabos se mantendrá estable, permitiendo el desarrollo de actividades al aire libre con ligeras variaciones térmicas en ambas regiones. En la capital del estado, la jornada comenzará con un ambiente templado que evolucionará hacia una tarde cálida, mientras que en el extremo sur de la península se experimentarán condiciones similares con vientos moderados.

Durante la madrugada de este viernes, el Clima en La Paz mantendrá condiciones de nubes y claros con temperaturas que oscilarán entre los 19° y 18° centígrados. Los vientos soplarán de manera ligera desde el sureste y sur, alcanzando velocidades de hasta 14 km/h, lo que generará una sensación térmica fresca ideal para el descanso de los sudcalifornianos en la capital.

Al llegar la mañana, el sol comenzará a calentar el puerto elevando el termómetro desde los 20° a las 08:00 horas hasta alcanzar los 27° antes del mediodía. En este periodo, las nubes y claros persistirán, pero se recomendará precaución debido a que el índice UV llegará a niveles altos, lo que requerirá el uso de protector solar a pesar de que el Clima en La Paz se perciba moderado.

Para la tarde, se esperará que el Clima en La Paz registre su temperatura máxima de 28° centígrados alrededor de las 14:00 horas, con una sensación térmica de 27°. Los vientos del norte y noreste se intensificarán significativamente, presentando rachas de entre 16 y 33 km/h, lo cual ayudará a mitigar el calor ambiental antes de que el sol comience a ocultarse cerca de las 17:00 horas.

Finalmente, durante la noche el cielo paceño se despejará por completo y el ambiente se tornará notablemente más fresco, descendiendo a los 22° y posteriormente a los 19° hacia el final del día. Los vientos disminuirán su intensidad a velocidades muy bajas de apenas 3 a 7 km/h provenientes del noroeste, cerrando una jornada de condiciones estables en lo que respecta al Clima en La Paz.

Por otra parte, el Clima en Los Cabos presentará una madrugada con el cielo completamente despejado y temperaturas que descenderán gradualmente desde los 18° hasta los 17° centígrados. Los vientos soplarán de forma ligera desde el noroeste con rachas de entre 4 y 12 kilómetros por hora, permitiendo un ambiente fresco y estable en las zonas costeras de San José del Cabo y Cabo San Lucas.

Al iniciar la mañana en Los Cabos, el panorama cambiará hacia un cielo con nubes y claros a partir de las 08:00 horas, con una temperatura inicial de 20° que subirá rápidamente hasta los 27° antes del mediodía. En este periodo, la radiación solar alcanzará un índice 6 considerado alto, por lo que las personas que realicen actividades al aire libre deberán extremar precauciones.

Para la tarde en el destino turístico, el termómetro registrará una ligera variación situándose en los 26° centígrados con una sensación térmica de 27°, manteniendo la presencia de nubes y claros. Los vientos provenientes del sureste se intensificarán de manera notable, alcanzando ráfagas de hasta 29 kilómetros por hora a las 14:00 horas, antes de comenzar un descenso térmico hacia los 24° conforme se acerque el atardecer.

Finalmente, durante la noche en Los Cabos, el ambiente se tornará más templado con temperaturas que oscilarán entre los 22° y los 20° centígrados hacia el cierre de la jornada. Se mantendrá la nubosidad parcial con vientos suaves que rotarán hacia el noroeste y el oeste, con velocidades mínimas de entre 3 y 9 kilómetros por hora, garantizando una velada tranquila para los habitantes y turistas.

Las autoridades de Protección Civil sugerirán a la población mantenerse informada sobre el Clima en La Paz y Los Cabos, especialmente ante el incremento de la radiación solar al mediodía y el aumento de la velocidad de los vientos por la tarde, factores que podrían influir en la navegación recreativa y actividades de playa.

