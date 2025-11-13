Clima en La Paz y Los Cabos jueves 13 de noviembre 2025

El clima en La Paz y Los Cabos para el jueves 13 de noviembre de 2025 se mantendrá estable, con predominio de cielos despejados, vientos de intensidad moderada y temperaturas que oscilarán entre los 23 y 34 grados a lo largo del día. Ambas ciudades disfrutarán de una jornada sin lluvias y con condiciones favorables para las actividades al aire libre.

Durante la madrugada, el clima en La Paz presentará un ambiente estable, con cielo despejado y una temperatura mínima de 24 grados. La sensación térmica alcanzará los 25 grados, mientras que el viento soplará desde el sur con velocidades de entre 6 y 12 kilómetros por hora, generando una atmósfera tranquila y sin nubosidad.

En la mañana, el clima en La Paz se tornará más cálido conforme avance el día. Se prevé una temperatura de 26 grados a las 8:00 horas, llegando hasta los 32 grados antes del mediodía. El cielo permanecerá completamente soleado y los vientos del norte alcanzarán rachas de hasta 23 kilómetros por hora. La radiación solar será de nivel medio, por lo que se recomendará precaución ante la exposición prolongada.

Durante la tarde, el clima en La Paz alcanzará su punto más caluroso con una temperatura máxima de 34 grados y sensación térmica de 32. Los vientos del norte y noreste soplarán con fuerza moderada, registrando hasta 31 kilómetros por hora. Pese al calor, el ambiente seguirá estable y sin presencia de nubosidad.

Por la noche, el clima en La Paz descenderá a 25 grados, con un cielo despejado y vientos suaves del suroeste. El ambiente será agradable y sin probabilidad de lluvia, propicio para recorridos o reuniones al aire libre.

El clima en Los Cabos también mostrará condiciones favorables durante el jueves 13 de noviembre de 2025. La jornada estará marcada por temperaturas cálidas, vientos constantes y cielos sin nubosidad, manteniendo un ambiente estable durante las 24 horas.

En la madrugada, el clima en Los Cabos se mantendrá despejado con una temperatura cercana a los 23 grados y sensación térmica de 25. Los vientos flojos provenientes del noroeste alcanzarán entre 9 y 16 kilómetros por hora, manteniendo un entorno sereno y sin cambios significativos.

Durante la mañana, el clima en Los Cabos será más cálido, con temperaturas que ascenderán desde los 24 hasta los 31 grados hacia el mediodía. El cielo se mantendrá soleado, y los vientos del sur soplarán con intensidad moderada, alcanzando hasta 23 kilómetros por hora. La radiación solar será alta, por lo que se recomendará el uso de protector solar.

Por la tarde, el clima en Los Cabos mostrará una ligera disminución en la temperatura, con valores promedio de 30 grados y sensación térmica de 31. Los vientos del sur mantendrán su fuerza con rachas de hasta 34 kilómetros por hora, conservando un ambiente seco y cálido.

Finalmente, durante la noche, el clima en Los Cabos descenderá a 24 grados, con vientos suaves del noroeste y cielos despejados. No se prevé presencia de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un ambiente templado ideal para actividades turísticas o recreativas en la zona costera.