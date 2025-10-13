Clima en La Paz y Los Cabos 13 octubre 2025

Durante la madrugada del lunes 13 de octubre de 2025, el Clima en La Paz registrará cielos con nubes y claros, con temperatura mínima de 23°C y sensación térmica de 22°C. Se prevé viento moderado proveniente del suroeste con velocidades entre 11 y 20 km/h, manteniendo condiciones estables y sin riesgo de lluvias para la población.

Por la mañana, el Clima en La Paz continuará parcialmente nuboso, alcanzando 25°C con sensación térmica similar. El viento seguirá del suroeste con intensidad moderada, entre 11 y 20 km/h, proporcionando un ambiente agradable para las actividades al aire libre y desplazamientos por la ciudad.

En la tarde, se espera que el Clima en La Paz permanezca parcialmente nuboso con temperaturas máximas de 32°C y sensación térmica de 34°C. El viento se mantendrá del suroeste con velocidades entre 17 y 34 km/h, mientras el índice de radiación solar se mantendrá medio, por lo que se recomienda protección ante la exposición directa al sol.

Durante la noche, el Clima en La Paz se tornará cubierto, con temperatura descendiendo a 25°C y sensación térmica de 26°C. El viento seguirá moderado del suroeste, entre 8 y 21 km/h, generando un ambiente seguro y tranquilo para la circulación y actividades nocturnas.

Durante la madrugada, el Clima en Los Cabos mostrará cielos parcialmente nubosos con temperatura de 25°C y sensación térmica similar. Se espera viento flojo del noroeste con velocidades entre 7 y 13 km/h, sin riesgo de precipitaciones y condiciones estables para la actividad nocturna.

Por la mañana, el Clima en Los Cabos continuará con nubes y claros, alcanzando 27°C con sensación térmica de 29°C. El viento se orientará del norte con intensidad ligera entre 4 y 14 km/h, generando un ambiente templado y agradable para quienes realicen actividades al aire libre.

En la tarde, el Clima en Los Cabos presentará nubes y claros con temperatura máxima de 29°C y sensación térmica de 33°C. Se prevé viento moderado del sur entre 11 y 26 km/h, mientras el índice de radiación solar se mantendrá alto, recomendando precaución para evitar exposición directa prolongada al sol.

Durante la noche, el Clima en Los Cabos se mantendrá parcialmente nuboso con temperatura descendiendo a 26°C y sensación térmica similar. El viento se orientará del norte y noroeste con velocidades de 7 a 15 km/h, favoreciendo un ambiente seguro y tranquilo para el descanso y actividades nocturnas.