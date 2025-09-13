Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Viernes 12 de Septiembre, 2025
BCS

Clima en La Paz y Los Cabos para sábado 13 de septiembre de 2025

Se pronostican temperaturas cálidas, nubes y posibles lluvias débiles; así estará el clima en La Paz y Los Cabos
Adolfo Torres
12 septiembre, 2025
Clima en La Paz y Los Cabos, sábado 13 de septiembre de 2025

Durante la madrugada del sábado, el clima en La Paz y Los Cabos se mantendrá templado, con temperaturas cercanas a 26° en ambas ciudades. En La Paz, el cielo presentará nubes y claros, con sensación térmica de 28° y viento moderado del sur de 15 a 25 km/h. Mientras tanto, en Los Cabos se espera viento flojo del noroeste de 6 a 15 km/h y condiciones estables sin lluvias.

Por la mañana, el clima en La Paz y Los Cabos mostrará un ligero aumento de temperaturas. En La Paz se prevé 28° con sensación térmica de 31° y cielo parcialmente nublado con viento del sur a 13-24 km/h. En Los Cabos, la temperatura ascenderá a 29° con sensación térmica de 34°, cielo parcialmente nublado y viento flojo del norte de 6-14 km/h, ideal para actividades al aire libre.

Durante la tarde, el clima en La Paz y Los Cabos presentará mayores probabilidades de lluvias débiles y aumento de humedad. La Paz registrará 35° con sensación térmica de 39°, viento del noroeste de 5-27 km/h y radiación solar en niveles altos. Los Cabos alcanzará 31° con sensación térmica de 38°, viento moderado del sur de 10 a 27 km/h y lluvia ligera, por lo que se recomienda precaución a la población.

Por la noche, se espera que las condiciones del clima en La Paz y Los Cabos sean estables. En La Paz, el cielo quedará despejado con temperatura de 27° y sensación térmica de 30°, viento moderado del sur a 12-22 km/h. En Los Cabos, la temperatura descenderá a 27° con sensación térmica de 31°, cielo con nubes y claros, y viento moderado del norte de 8 a 21 km/h, concluyendo una jornada mayormente cálida y agradable para ambas ciudades.

Hora La Paz Sensación Térmica Viento Lluvia Los Cabos Sensación Térmica Viento Lluvia
02:00 26° Nubes y claros 28° Sur 15-25 km/h 0% 26° Nubes y claros 29° Noroeste 6-15 km/h 0%
05:00 26° Nubes y claros 27° Sur 13-26 km/h 0% 26° Nubes y claros 28° Noroeste 5-12 km/h 0%
08:00 28° Nubes y claros 31° Sur 13-24 km/h 1% 29° Nubes y claros 34° Norte 6-14 km/h 1%
11:00 33° Nubes y claros 36° Suroeste 12-26 km/h 8% 32° Nubes y claros 37° Sureste 6-17 km/h 9%
14:00 35° Lluvia débil 39° Noroeste 5-27 km/h 30% 31° Lluvia débil 38° Sur 10-27 km/h 40%
17:00 33° Nubes y claros 37° Sur 13-28 km/h 1% 31° Nubes y claros 37° Sureste 4-23 km/h 1%
20:00 29° Nubes y claros 32° Suroeste 13-29 km/h 0% 28° Nubes y claros 33° Norte 11-20 km/h 0%
23:00 27° Cielo despejado 30° Sur 12-22 km/h 0% 27° Nubes y claros 31° Norte 8-21 km/h 0%

 

 

