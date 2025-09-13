Clima en La Paz y Los Cabos para sábado 13 de septiembre de 2025

Durante la madrugada del sábado, el clima en La Paz y Los Cabos se mantendrá templado, con temperaturas cercanas a 26° en ambas ciudades. En La Paz, el cielo presentará nubes y claros, con sensación térmica de 28° y viento moderado del sur de 15 a 25 km/h. Mientras tanto, en Los Cabos se espera viento flojo del noroeste de 6 a 15 km/h y condiciones estables sin lluvias.

Por la mañana, el clima en La Paz y Los Cabos mostrará un ligero aumento de temperaturas. En La Paz se prevé 28° con sensación térmica de 31° y cielo parcialmente nublado con viento del sur a 13-24 km/h. En Los Cabos, la temperatura ascenderá a 29° con sensación térmica de 34°, cielo parcialmente nublado y viento flojo del norte de 6-14 km/h, ideal para actividades al aire libre.

Durante la tarde, el clima en La Paz y Los Cabos presentará mayores probabilidades de lluvias débiles y aumento de humedad. La Paz registrará 35° con sensación térmica de 39°, viento del noroeste de 5-27 km/h y radiación solar en niveles altos. Los Cabos alcanzará 31° con sensación térmica de 38°, viento moderado del sur de 10 a 27 km/h y lluvia ligera, por lo que se recomienda precaución a la población.

Por la noche, se espera que las condiciones del clima en La Paz y Los Cabos sean estables. En La Paz, el cielo quedará despejado con temperatura de 27° y sensación térmica de 30°, viento moderado del sur a 12-22 km/h. En Los Cabos, la temperatura descenderá a 27° con sensación térmica de 31°, cielo con nubes y claros, y viento moderado del norte de 8 a 21 km/h, concluyendo una jornada mayormente cálida y agradable para ambas ciudades.