Clima en La Paz y Los Cabos para sábado 13 de septiembre de 2025
Durante la madrugada del sábado, el clima en La Paz y Los Cabos se mantendrá templado, con temperaturas cercanas a 26° en ambas ciudades. En La Paz, el cielo presentará nubes y claros, con sensación térmica de 28° y viento moderado del sur de 15 a 25 km/h. Mientras tanto, en Los Cabos se espera viento flojo del noroeste de 6 a 15 km/h y condiciones estables sin lluvias.
Por la mañana, el clima en La Paz y Los Cabos mostrará un ligero aumento de temperaturas. En La Paz se prevé 28° con sensación térmica de 31° y cielo parcialmente nublado con viento del sur a 13-24 km/h. En Los Cabos, la temperatura ascenderá a 29° con sensación térmica de 34°, cielo parcialmente nublado y viento flojo del norte de 6-14 km/h, ideal para actividades al aire libre.
Durante la tarde, el clima en La Paz y Los Cabos presentará mayores probabilidades de lluvias débiles y aumento de humedad. La Paz registrará 35° con sensación térmica de 39°, viento del noroeste de 5-27 km/h y radiación solar en niveles altos. Los Cabos alcanzará 31° con sensación térmica de 38°, viento moderado del sur de 10 a 27 km/h y lluvia ligera, por lo que se recomienda precaución a la población.
Por la noche, se espera que las condiciones del clima en La Paz y Los Cabos sean estables. En La Paz, el cielo quedará despejado con temperatura de 27° y sensación térmica de 30°, viento moderado del sur a 12-22 km/h. En Los Cabos, la temperatura descenderá a 27° con sensación térmica de 31°, cielo con nubes y claros, y viento moderado del norte de 8 a 21 km/h, concluyendo una jornada mayormente cálida y agradable para ambas ciudades.
|Hora
|La Paz
|Sensación Térmica
|Viento
|Lluvia
|Los Cabos
|Sensación Térmica
|Viento
|Lluvia
|02:00
|26° Nubes y claros
|28°
|Sur 15-25 km/h
|0%
|26° Nubes y claros
|29°
|Noroeste 6-15 km/h
|0%
|05:00
|26° Nubes y claros
|27°
|Sur 13-26 km/h
|0%
|26° Nubes y claros
|28°
|Noroeste 5-12 km/h
|0%
|08:00
|28° Nubes y claros
|31°
|Sur 13-24 km/h
|1%
|29° Nubes y claros
|34°
|Norte 6-14 km/h
|1%
|11:00
|33° Nubes y claros
|36°
|Suroeste 12-26 km/h
|8%
|32° Nubes y claros
|37°
|Sureste 6-17 km/h
|9%
|14:00
|35° Lluvia débil
|39°
|Noroeste 5-27 km/h
|30%
|31° Lluvia débil
|38°
|Sur 10-27 km/h
|40%
|17:00
|33° Nubes y claros
|37°
|Sur 13-28 km/h
|1%
|31° Nubes y claros
|37°
|Sureste 4-23 km/h
|1%
|20:00
|29° Nubes y claros
|32°
|Suroeste 13-29 km/h
|0%
|28° Nubes y claros
|33°
|Norte 11-20 km/h
|0%
|23:00
|27° Cielo despejado
|30°
|Sur 12-22 km/h
|0%
|27° Nubes y claros
|31°
|Norte 8-21 km/h
|0%