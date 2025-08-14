Clima en La Paz y Los Cabos para el jueves 14 de agosto de 2025

El clima en La Paz y Los Cabos para este jueves 14 de agosto de 2025 se caracterizará por temperaturas elevadas, periodos de cielo despejado y la presencia de lluvias ligeras en horas de la tarde. Las autoridades meteorológicas recomiendan tomar precauciones ante los niveles muy altos de radiación solar previstos para la jornada.

En la capital sudcaliforniana, el clima en La Paz y Los Cabos iniciará con nubes y claros durante la madrugada, alcanzando 27 °C y una sensación térmica de 29 °C. El viento soplará desde el sur entre 19 y 30 km/h, con un índice UV bajo, lo que permitirá actividades al aire libre sin riesgo de exposición solar intensa en estas primeras horas.

Durante la mañana, el clima en La Paz pasará de condiciones despejadas a un ambiente soleado. La temperatura partirá en 26 °C a las 05:00 y ascenderá hasta los 36 °C hacia el mediodía, con sensación térmica de 38 °C. Los vientos rotarán del suroeste al noroeste, mientras el índice UV se elevará a niveles muy altos, por lo que será esencial el uso de protector solar.

En horas de la tarde, el clima en La Paz alcanzará su punto máximo de calor, con sensación térmica de 40 °C. Se prevé una lluvia débil a las 14:00 con un 30 % de probabilidad, seguida de un periodo de nubes y claros hacia las 17:00. Los vientos del suroeste podrán intensificarse hasta los 47 km/h.

Por la noche, la ciudad experimentará un descenso térmico, con valores entre 30 °C y 28 °C, cielo parcialmente nuboso y vientos moderados del suroeste. No se esperan lluvias y el índice UV se mantendrá bajo, lo que permitirá un cierre de jornada tranquilo.

En Los Cabos, el clima en La Paz y Los Cabos también comenzará con nubes y claros durante la madrugada, registrando 27 °C y una sensación térmica de 29 °C. El viento soplará moderado desde el sur, con rachas entre 19 y 30 km/h, y el índice UV permanecerá en niveles bajos.

Durante la mañana, el clima en Los Cabos transitará de un cielo despejado a condiciones soleadas. Las temperaturas irán de 26 °C a 36 °C, con una sensación térmica que alcanzará los 38 °C. El viento pasará del sur al noroeste y, hacia las 11:00, el índice UV se situará en valores muy altos, requiriendo protección solar constante.

Por la tarde, Los Cabos registrará su mayor sensación térmica, llegando a los 40 °C. A las 14:00 se espera lluvia débil con probabilidad del 30 %, para luego dar paso a un cielo con nubes y claros. El viento del suroeste podrá alcanzar rachas de hasta 47 km/h.

Finalmente, en la noche, las temperaturas en Los Cabos se estabilizarán entre los 30 °C y 28 °C, con cielo parcialmente nuboso y sensación térmica máxima de 32 °C. Los vientos moderados del suroeste y un índice UV nulo marcarán el cierre de un día caluroso con breves periodos de inestabilidad.