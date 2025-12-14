Clima en La Paz y Los Cabos domingo 14 de diciembre de 2025

El Clima en La Paz y Los Cabos para el domingo 14 de diciembre de 2025 se perfilará con condiciones mayormente estables, sin presencia de fenómenos adversos, con contrastes leves entre nublados parciales, periodos soleados y vientos de intensidad ligera a moderada a lo largo del día.

Durante la madrugada, en La Paz el Clima en La Paz y Los Cabos se mantendrá con nubes y claros, temperaturas cercanas a los 19 grados y sensación térmica similar; el viento soplará flojo del sureste y del este, sin presencia de radiación solar.

Por la mañana, el clima en La Paz conservará cielo parcialmente nublado y registrará un aumento gradual de la temperatura hasta alcanzar alrededor de 27 grados hacia el mediodía; el viento será moderado del norte y el índice UV se ubicará en nivel medio, por lo que se recomendará tomar precauciones.

En la tarde, La Paz favorecerá condiciones mayormente soleadas, con temperaturas cercanas a 27 grados y sensación térmica similar; el viento continuará moderado del norte y noreste, mientras la radiación solar disminuirá conforme avance la jornada.

Para la noche, en La Paz se anticipará un ambiente más fresco y estable, con cielo despejado, temperaturas entre 20 y 21 grados y viento flojo del este, condiciones que permitirán un cierre tranquilo del día.

En cuanto a Los Cabos, durante la madrugada el Clima en La Paz y Los Cabos marcará nubes y claros, con temperaturas cercanas a los 18 grados y sensación térmica similar; el viento soplará flojo del noroeste con rachas ligeras, sin riesgo por radiación solar.

Por la mañana, en Los Cabos se mantendrá cielo parcialmente nublado, con un incremento gradual de la temperatura que alcanzará hasta 28 grados hacia el mediodía; el viento será flojo del noreste y el índice UV permanecerá en nivel medio.

Durante la tarde, Los Cabos presentará condiciones mayormente soleadas, con temperaturas alrededor de 27 grados y sensación térmica similar; el viento se intensificará de forma moderada desde el sur, mientras la radiación solar se mantendrá en niveles medios.

Finalmente, en la noche Los Cabos anticipará un ambiente más fresco, con cielo despejado a parcialmente nublado, temperaturas entre 19 y 21 grados y viento flojo del noroeste, cerrando así una jornada estable dentro del pronóstico del Clima en La Paz y Los Cabos.