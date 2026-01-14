Clima en La Paz y Los Cabos miércoles 14 de enero de 2026

Durante la madrugada de este miércoles 14 de enero, el Clima en La Paz se mantendrá fresco con una temperatura constante de 18°C y presencia de nubes y claros. Los vientos provenientes del Noreste oscilarán entre los 11 y 23 km/h, generando una sensación térmica similar a la temperatura real, ideal para quienes realizan actividades esenciales en las primeras horas del día en la capital del estado.

Al llegar la mañana, el termómetro en la capital iniciará un ligero ascenso alcanzando los 19°C cerca de las 08:00 horas, manteniendo las condiciones de nubosidad parcial. El Clima en La Paz presentará un índice de radiación UV bajo, por lo que no será indispensable el uso de protector solar de alta intensidad durante este periodo matutino, aunque se recomienda precaución ante ráfagas de viento.

Para la tarde en la zona paceña, se espera que el ambiente sea más cálido, registrando una máxima de 24°C con una sensación térmica de 26°C debido a la incidencia solar. No obstante, los vientos del Norte se intensificarán con rachas de hasta 38 km/h, lo que podría generar oleaje moderado en las zonas costeras, mientras el índice UV subirá a un nivel medio.

Finalmente, durante la noche el cielo de La Paz pasará de nubes y claros a un estado totalmente despejado hacia las 23:00 horas. La temperatura descenderá nuevamente a los 18°C, acompañada de vientos más calmos del Noreste. Se recomienda a los habitantes tomar previsiones por el enfriamiento nocturno característico de la temporada invernal en la región.

Por otro lado, durante la madrugada, el Clima en Los Cabos se mantendrá fresco y estable con una temperatura de 18°C. Los vientos provenientes del Noroeste soplarán con rachas de entre 9 y 22 km/h, acompañados de cielos con nubes y claros. Esta condición permitirá un ambiente agradable en las primeras horas del día tanto en San José del Cabo como en Cabo San Lucas.

Al iniciar la mañana en el destino turístico, el termómetro subirá paulatinamente hasta alcanzar los 20°C alrededor de las 08:00 horas. El Clima en Los Cabos presentará vientos del Norte que podrían intensificarse hasta los 32 km/h, manteniendo la nubosidad parcial pero sin riesgo de precipitaciones pluviales en la zona sur.

Para la tarde en el municipio cabeño, se espera el punto máximo de calor con una temperatura de 29°C y una sensación térmica de 27°C. A pesar de los vientos del Norte, el índice UV alcanzará un nivel medio, por lo que se recomienda el uso de protector solar. Las condiciones de nubes y claros persistirán, brindando breves periodos de sombra en las playas.

Finalmente, al llegar la noche en Los Cabos, el cielo pasará a estar completamente despejado, favoreciendo un descenso térmico hasta los 19°C al cierre de la jornada. Los vientos del Noroeste se calmarán, oscilando apenas entre los 8 y 16 km/h. Esta estabilidad nocturna marcará el fin de una jornada predominantemente cálida, característica del Clima en Los Cabos en esta época.

