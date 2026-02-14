Clima en La Paz y Los Cabos sábado 14 de febrero de 2026

Durante la madrugada de este sábado, el Clima en La Paz se mantendrá con un cielo completamente despejado y una temperatura mínima que descenderá hasta los 17°C alrededor de las 05:00 horas. Los vientos soplarán de manera ligera, oscilando entre los 1 y 11 km/h en dirección oeste y norte, lo que generará una sensación térmica fresca de 18°C para quienes se encuentren realizando actividades al aire libre en las primeras horas del día.

Al iniciar la mañana, el Clima en La Paz presentará nubes y claros con un termómetro que subirá paulatinamente desde los 19°C a las 08:00 hasta alcanzar los 24°C antes del mediodía. En este periodo, las ráfagas de viento del norte se intensificarán significativamente, llegando a los 38 km/h, mientras que el índice de radiación ultravioleta se situará en un nivel medio, por lo que se recomienda el uso de protección solar para evitar afectaciones en la piel.

Para la tarde, las condiciones del Clima en La Paz continuarán con nubes y claros y una temperatura máxima estacionaria de 24°C, aunque la sensación térmica podría percibirse de 25°C. El viento será el protagonista de la jornada con rachas que alcanzarán los 43 km/h en dirección norte, manteniendo un índice UV alto de nivel 6, el cual comenzará a descender hacia las 17:00 horas cuando el cielo se muestre totalmente soleado.

Finalmente, al caer la noche, el ambiente se tornará nuevamente fresco con el regreso de nubes y claros y una temperatura que bajará a los 19°C a las 20:00 horas, para concluir el día en los 17°C. El viento disminuirá su fuerza drásticamente hacia el final del sábado, soplando apenas entre los 6 y 10 km/h desde el noreste, lo que permitirá una velada tranquila para los habitantes de la capital del estado que planeen actividades nocturnas.

Por otro lado, durante la madrugada de este sábado, el Clima en Los Cabos se presentará con un cielo completamente despejado y una temperatura constante de 18°C. Los vientos soplarán desde el norte con velocidades que oscilarán entre los 8 y 19 km/h, manteniendo una sensación térmica fresca de 18°C a las 05:00 horas, ideal para el descanso, pero con la ausencia total de radiación solar.

Al comenzar la mañana, el Clima en Los Cabos mantendrá condiciones soleadas con un ascenso gradual en el termómetro que alcanzará los 19°C a las 08:00 horas y subirá hasta los 26°C antes del mediodía. En este periodo, los vientos rotarán hacia el noreste y la radiación ultravioleta se elevará a un nivel 6 considerado alto, por lo que será indispensable el uso de bloqueador solar para quienes realicen actividades en la playa.

Para la tarde, el estado del tiempo mostrará nubes y claros con una temperatura máxima de 26°C, aunque la sensación térmica llegará a los 27°C debido a la humedad proveniente del sureste. El viento se intensificará ligeramente con ráfagas de hasta 31 km/h hacia las 14:00 horas, tornándose parcialmente nuboso al final de la tarde, aunque manteniendo un índice UV que requerirá protección hasta después de las 17:00 horas.

Finalmente, durante la noche, el cielo volverá a estar despejado con un descenso térmico que marcará los 20°C a las 20:00 horas y cerrará la jornada en los 19°C con nubes y claros. Los vientos soplarán de forma moderada desde el noroeste con rachas de 20 km/h, permitiendo un ambiente agradable para disfrutar de la vida nocturna en el destino turístico sin probabilidades de precipitación.

Las autoridades recomiendan a la población de ambas ciudades mantenerse hidratados y portar ropa ligera pero que cubra la piel durante las horas de mayor intensidad solar. El Clima en La Paz y Los Cabos presenta condiciones óptimas para el turismo, pero el viento fuerte en la capital y el índice UV en el sur requieren atención especial de los ciudadanos.

Se exhorta a los navegantes y prestadores de servicios turísticos a verificar las condiciones de los puertos, ya que las ráfagas de viento podrían influir en el oleaje de las costas de Baja California Sur. Manténgase informado a través de los canales oficiales para cualquier actualización en el Clima en La Paz y Los Cabos.

