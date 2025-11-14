Clima en La Paz y Los Cabos para el viernes 14 de noviembre de 2025

El Clima en La Paz y Los Cabos para este viernes 14 de noviembre de 2025 se presenta con estabilidad atmosférica, temperaturas cálidas y predominio de cielos despejados en ambas regiones. Primero se describen las condiciones en La Paz y posteriormente las de Los Cabos, sin mezclarlas.

En La Paz, durante la madrugada el cielo se mantiene despejado alrededor de las 02:00 horas, con 24 grados y sensación térmica de 25. El viento sopla flojo desde el sur entre 5 y 9 km/h, bajo un escenario de riesgo mínimo para la población.

Por la mañana, el Clima en La Paz y Los Cabos refleja en La Paz continuidad en la estabilidad atmosférica. A las 05:00 horas se reportan 23 grados con cielo despejado y sensación térmica de 25. Hacia las 08:00 horas, el termómetro asciende a 26 grados con condiciones plenamente soleadas y vientos suaves del sur entre 8 y 13 km/h.

Durante la tarde, La Paz registra el tramo más cálido del día. A las 11:00 horas la temperatura se ubica en 31 grados, con viento del noroeste entre 7 y 19 km/h. Para las 14:00 horas, el clima alcanza 32 grados y el viento sopla de manera moderada hasta 29 km/h, mientras el índice UV se posiciona en nivel medio.

Por la noche, la ciudad mantiene el cielo despejado con 27 grados a las 20:00 horas y viento moderado del norte entre 2 y 21 km/h. Cerca de las 23:00 horas, el ambiente desciende a 25 grados con viento flojo del noroeste, cerrando una jornada estable y favorable.

En Los Cabos, el Clima en La Paz y Los Cabos muestra durante la madrugada un cielo despejado a las 02:00 horas, con 23 grados y sensación térmica de 25. El viento permanece flojo del noroeste entre 7 y 14 km/h, en un ambiente de riesgo bajo.

Por la mañana, el clima en Los Cabos presenta algunas variaciones leves. A las 05:00 horas predominan nubes y claros con 23 grados, mientras que a las 08:00 horas el cielo se torna completamente soleado con 26 grados y viento flojo del noroeste entre 4 y 13 km/h.

En la tarde, Los Cabos vive su punto más cálido. A las 11:00 horas el clima marca 31 grados, con viento moderado del sur que alcanza los 26 km/h y un índice UV alto. Para las 14:00 y 17:00 horas el cielo continúa soleado, con temperaturas de 30 y 29 grados respectivamente, y vientos moderados del sureste y del este.

Finalmente, por la noche, el municipio registra cielo despejado con 27 grados a las 20:00 horas y viento flojo del noroeste entre 5 y 19 km/h. A las 23:00 horas, el termómetro desciende a 24 grados, mientras los vientos ligeros del mismo cuadrante mantienen una jornada estable y sin riesgos para la población.