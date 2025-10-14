Pronóstico del clima en La Paz y Los Cabos para el martes 14 de octubre de 2025

El clima en La Paz y Los Cabos para este martes 14 de octubre de 2025 se caracterizará por condiciones mayormente estables, cielos despejados y vientos moderados a lo largo del día. Ambas ciudades de Baja California Sur tendrán jornadas cálidas, sin probabilidad de lluvias y con variaciones ligeras entre la madrugada y la noche.

Durante la madrugada, el clima en La Paz se mantendrá estable, con cielo completamente despejado y temperaturas entre 21 y 22 grados. Los vientos soplarán desde el sur con intensidad floja, alcanzando rachas de 10 a 19 kilómetros por hora. La sensación térmica será similar a la temperatura ambiente y el riesgo por radiación UV será nulo.

En la mañana, el clima en La Paz mostrará un ambiente soleado y agradable, con temperaturas que oscilarán entre los 23 y 28 grados. El viento se desplazará del sur hacia el oeste con ráfagas de hasta 21 kilómetros por hora. Se prevé un aumento progresivo del calor y del índice UV, que alcanzará niveles muy altos cerca del mediodía, por lo que se recomendará el uso de protector solar.

Durante la tarde, el clima en La Paz alcanzará su punto más cálido, con valores cercanos a los 31 grados y sensación térmica de 30. El cielo permanecerá despejado y los vientos se intensificarán ligeramente desde el noroeste, con ráfagas de hasta 29 kilómetros por hora. A pesar de la estabilidad atmosférica, se sugerirá evitar la exposición solar prolongada por el alto nivel de radiación.

En la noche, el clima en La Paz ofrecerá un ambiente fresco y tranquilo, con temperaturas descendiendo a los 25 o 26 grados. Los vientos soplarán suavemente desde el noroeste y noreste, entre 9 y 25 kilómetros por hora, manteniendo el cielo despejado y sin probabilidad de lluvias, lo que permitirá disfrutar de una jornada nocturna estable.

Por su parte, el clima en Los Cabos durante la madrugada se presentará con intervalos de nubes y claros, con temperaturas de entre 22 y 24 grados. Los vientos soplarán flojos del noroeste, con rachas que variarán entre 8 y 15 kilómetros por hora. La sensación térmica será cercana a los 23 grados, sin riesgos por radiación UV.

En la mañana, el clima en Los Cabos mostrará un cielo parcialmente nublado, con temperaturas que ascenderán gradualmente hasta los 29 grados hacia el mediodía. Los vientos cambiarán al noreste y mantendrán una intensidad suave. El índice UV alcanzará niveles altos, por lo que se recomendará la aplicación de protector solar con FPS de entre 15 y 25.

Durante la tarde, el clima en Los Cabos presentará condiciones estables con nubes dispersas y temperaturas de entre 28 y 29 grados. Los vientos soplarán con mayor fuerza desde el sureste y luego del este, con ráfagas de hasta 26 kilómetros por hora. Se prevé un ambiente caluroso, con una sensación térmica de 31 grados.

Finalmente, en la noche, el clima en Los Cabos será templado y estable, con temperaturas descendiendo a los 24 grados. El viento regresará del noroeste con baja intensidad, entre 6 y 17 kilómetros por hora, mientras que el cielo permanecerá con nubes y claros. No se esperan lluvias, por lo que se mantendrá un cierre de jornada tranquilo y con buena visibilidad.