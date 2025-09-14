Clima en La Paz y Los Cabos, el domingo 14 de septiembre de 2025

Durante la madrugada del domingo 14 de septiembre de 2025, el Clima en La Paz y Los Cabos se caracterizará por condiciones mayormente tranquilas. En La Paz, alrededor de las 02:00 horas, se registrará cielo despejado y temperatura de 27°, con sensación térmica de 29° y vientos moderados del sur de 12-20 km/h. La ciudad permanecerá sin probabilidades de lluvia, favoreciendo un ambiente estable para la población.

Por la mañana, a partir de las 08:00 horas, el Clima en La Paz y Los Cabos variará entre sol y nubes. En La Paz, la temperatura alcanzará los 28° con sensación térmica de 32°, mientras los vientos serán flojos del suroeste entre 3 y 16 km/h. Hacia el mediodía, se podrían registrar lluvias débiles que afectarán parcialmente sectores de la ciudad.

En la tarde, alrededor de las 17:00 horas, La Paz experimentará tormentas con temperatura de 32° y sensación térmica de 37°. Los vientos moderados del sur oscilarán entre 9 y 24 km/h, y se esperan acumulaciones de lluvia que podrían provocar encharcamientos en zonas bajas y tránsito lento en algunas vialidades.

Durante la noche, cerca de las 20:00 horas, el cielo en La Paz se despejará parcialmente, con temperatura de 29° y sensación térmica de 33°. Los vientos continuarán moderados del sur a 13-31 km/h, mientras que las probabilidades de lluvia disminuirán, permitiendo un cierre de jornada estable y tranquilo.

En Los Cabos, la madrugada mostrará cielo con nubes y claros alrededor de las 02:00 horas, temperatura de 27° y sensación térmica de 30°. Los vientos flojos del oeste de 2-8 km/h favorecerán condiciones de tranquilidad, sin probabilidades de lluvia y con ambiente estable para residentes y turistas.

Durante la mañana, a partir de las 08:00 horas, el Clima en La Paz y Los Cabos reflejará lluvias débiles en Los Cabos, con probabilidad del 30%, temperatura de 28° y sensación térmica de 32°. Los vientos flojos del este entre 2 y 15 km/h mantendrán cielos parcialmente nublados y un ambiente húmedo.

Por la tarde, hacia las 14:00 horas, Los Cabos mostrará lluvias ligeras, temperatura de 31° y sensación térmica de 37°. Los vientos moderados del sureste oscilarán entre 13 y 28 km/h, con ráfagas que podrían intensificar la sensación de calor en zonas abiertas y costeras.

Finalmente, durante la noche, alrededor de las 20:00 horas, el cielo en Los Cabos presentará nubes y claros, temperatura de 28° y sensación térmica de 34°. Los vientos moderados del suroeste de 3-22 km/h mantendrán la circulación estable, mientras disminuyen las probabilidades de lluvia, asegurando un cierre de jornada más seguro y tranquilo.