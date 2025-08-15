Clima en La Paz y Los Cabos el viernes 15 de agosto de 2025

El clima en La Paz y Los Cabos para el viernes 15 de agosto de 2025 presentará condiciones mayormente estables, pero con variaciones significativas a lo largo del día en ambas ciudades, de acuerdo con el pronóstico oficial.

En La Paz, la madrugada se mantendrá parcialmente nubosa, con temperaturas de 27 grados y sensación térmica de 28. Los vientos serán moderados del sur, con rachas de entre 12 y 20 kilómetros por hora, sin riesgo por radiación UV.

Por la mañana, el clima en La Paz y Los Cabos mostrará cielos soleados en la capital sudcaliforniana, alcanzando 29 grados con sensación de 31. El viento seguirá del sur, con rachas de 13 a 25 kilómetros por hora, y la radiación UV subirá a nivel bajo.

En la tarde, el clima en La Paz será más variable, con temperatura de 33 grados y sensación de 37, acompañada de lluvia débil y vientos moderados del sureste de 11 a 31 kilómetros por hora. La radiación UV alcanzará niveles muy altos, por lo que se aconseja protección solar.

Por la noche, el pronóstico indica que el clima en La Paz tendrá nubes y claros, con 29 grados y sensación de 31. Los vientos serán moderados del suroeste, alcanzando los 38 kilómetros por hora, y no se esperan lluvias ni radiación UV.

En Los Cabos, la madrugada presentará nubes y claros, con 27 grados y sensación térmica de 30. El viento será flojo del suroeste, con rachas de 7 a 19 kilómetros por hora, y sin riesgo de radiación UV.

Durante la mañana, el clima en Los Cabos se mantendrá estable, con cielos parcialmente despejados y temperaturas que llegarán a 29 grados, con sensación de 33. El viento será flojo del suroeste, con velocidades de 6 a 16 kilómetros por hora, y el índice UV se mantendrá en nivel bajo.

En la tarde, el clima en Los Cabos continuará con nubes y claros, alcanzando los 33 grados y sensación de 37. Los vientos serán moderados del sur, con rachas de 22 a 41 kilómetros por hora, y la radiación UV estará en nivel muy alto, lo que obliga a tomar precauciones.

Por la noche, el clima en Los Cabos se mantendrá parcialmente despejado, con temperaturas cercanas a los 29 grados y sensación térmica de 33. Los vientos serán moderados del suroeste, con rachas de hasta 36 kilómetros por hora, y no habrá riesgo por radiación UV.