Clima en La Paz y Los Cabos lunes 15 de diciembre de 2025

Para el lunes 15 de diciembre de 2025, el Clima en La Paz y Los Cabos mantendrá condiciones estables, con cielos parcialmente nublados, temperaturas templadas y vientos moderados, lo que permitirá actividades cotidianas sin riesgos meteorológicos relevantes en ambas ciudades de Baja California Sur.

Durante la madrugada, el clima en La Paz se mantendrá estable con cielo de nubes y claros, temperaturas cercanas a los 19 grados y sensación térmica similar. Se prevé viento flojo del este y sureste, lo que favorecerá un ambiente fresco durante las primeras horas del día.

Por la mañana, el clima en La Paz mostrará un incremento gradual de la temperatura, que alcanzará hasta los 27 grados. El cielo permanecerá parcialmente nublado y el viento soplará moderado del norte, ayudando a reducir la sensación de calor conforme avance el periodo matutino.

En la tarde, el clima en La Paz continuará con condiciones similares, con temperaturas de entre 25 y 27 grados y cielo con nubes y claros. El viento será moderado del noreste, sin probabilidad de lluvias y con radiación solar de nivel medio.

Para la noche, el clima en La Paz regresará a un ambiente más fresco, con temperaturas que descenderán hasta los 21 y 22 grados. El viento será flojo del este y sureste, con cielo parcialmente despejado hacia el cierre de la jornada.

Durante la madrugada, el clima en Los Cabos se mantendrá con nubes y claros, temperaturas cercanas a los 19 grados y sensación térmica similar. El viento será flojo del norte y noroeste, lo que permitirá un ambiente fresco y estable.

Por la mañana, el clima en Los Cabos favorecerá cielos mayormente soleados, con temperaturas que ascenderán hasta los 26 grados y sensación térmica ligeramente mayor. El viento soplará flojo del este y del norte, con radiación solar en niveles medios.

En la tarde, el clima en Los Cabos presentará nubes y claros, con temperaturas de entre 24 y 26 grados. El viento será moderado del sur, lo que aportará condiciones agradables y sin probabilidad de precipitaciones.

Para la noche, el Clima en La Paz y Los Cabos cerrará con ambiente fresco en Los Cabos, con temperaturas que bajarán hasta los 19 y 21 grados. El cielo permanecerá parcialmente nublado y el viento será flojo del noroeste, marcando un cierre tranquilo del lunes.