Clima en La Paz y Los Cabos el jueves 15 de enero de 2026

Durante la madrugada del jueves, el Clima en La Paz se mantendrá fresco con una temperatura mínima de 17°C. Se esperan cielos con nubes y claros y una sensación térmica que igualará el registro del termómetro, acompañada de vientos provenientes del noreste con rachas de hasta 19 km/h, lo que generará un ambiente agradable para los habitantes de Baja California Sur.

Al iniciar la mañana, el termómetro en la capital comenzará su ascenso gradual alcanzando los 19°C hacia las 08:00 horas. Las condiciones meteorológicas seguirán marcadas por la presencia de nubosidad dispersa, manteniendo un índice de radiación UV bajo, ideal para realizar actividades al aire libre antes de que la intensidad solar aumente hacia el mediodía.

Para la tarde en la capital, se alcanzará la temperatura máxima de 25°C bajo un cielo completamente soleado. En este periodo, el viento del norte cobrará fuerza con ráfagas de hasta 36 km/h, mientras que el índice UV subirá a un nivel medio, por lo que se recomienda el uso de protección solar para quienes transiten por el malecón.

Finalmente, al caer la noche en La Paz, el ambiente refrescará nuevamente hasta situarse en los 19°C cerca de las 23:00 horas. El viento disminuirá significativamente su intensidad, prevaleciendo condiciones de calma y cielos despejados, cerrando un ciclo estable sin probabilidades de precipitación para la zona urbana.

Por otro lado, durante la madrugada, el Clima en Los Cabos se mantendrá estable con una temperatura de 19°C. El cielo presentará intervalos de nubes y claros, mientras que los vientos soplarán desde el noroeste con rachas de entre 13 y 27 km/h, manteniendo una sensación térmica constante en el extremo sur de la península.

Al comenzar la mañana en el destino turístico, el termómetro registrará un ligero ascenso para situarse en los 20°C cerca de las 08:00 horas. La nubosidad parcial persistirá junto a un índice de radiación UV bajo, aunque el viento del noroeste se mantendrá activo, lo que favorecerá un ambiente fresco antes del incremento térmico vespertino.

Para la tarde en Los Cabos, se espera el punto máximo de calor con una temperatura de 28°C y una sensación térmica de 27°C. Durante este periodo, el viento cambiará su dirección hacia el sureste y la radiación UV alcanzará un nivel medio, siendo indispensable el uso de protector solar para los turistas en las playas de Cabo San Lucas y San José del Cabo.

Al llegar la noche al municipio cabeño, el ambiente refrescará para situarse en los 20°C hacia el cierre del día. El cielo mantendrá su tendencia de nubes y claros y la intensidad del viento disminuirá significativamente, permitiendo una velada tranquila con brisas ligeras del noroeste que no superarán los 13 km/h.

La estabilidad que presenta el Clima en La Paz y Los Cabos permitirá que las actividades comerciales y gastronómicas operen con normalidad. Se recomienda a la población estar atenta a los cambios de temperatura entre la tarde y la noche para evitar enfermedades respiratorias estacionales.

