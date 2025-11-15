Clima en La Paz y Los Cabos: 15 noviembre 2025

El Clima en La Paz y Los Cabos para el sábado 15 de noviembre de 2025 presentará condiciones estables desde la madrugada, con predominio de cielos despejados y temperaturas cálidas en ambas ciudades, aunque con variaciones específicas en cada zona. La jornada estará influenciada por vientos moderados durante la tarde y una radiación UV que oscilará entre niveles medios y altos.

En el caso de La Paz, el Clima en La Paz y Los Cabos reflejará en la madrugada un ambiente tranquilo, con cielo despejado y una temperatura cercana a 23 grados, acompañada de una sensación térmica de 25. Los vientos serán flojos desde el sur, con rachas entre 5 y 9 kilómetros por hora, sin requerir protección solar.

Por la mañana en La Paz, el panorama seguirá estable. La temperatura rondará los 22 grados en las primeras horas, con viento débil proveniente del sureste. Hacia las 8:00, el cielo permanecerá completamente despejado y la temperatura ascenderá a 25 grados, manteniendo un ambiente confortable.

Durante la tarde en La Paz, el Clima en La Paz y Los Cabos alcanzará sus valores más altos. Entre las 11:00 y las 17:00, las temperaturas oscilarán entre 31 y 32 grados, acompañadas por vientos moderados provenientes del norte con rachas de hasta 34 kilómetros por hora. La radiación UV será de nivel medio, por lo que se recomendará el uso de protector solar con FPS entre 6 y 10.

Por la noche en La Paz, el clima volverá a estabilizarse. Las temperaturas se ubicarán entre 26 y 25 grados, con vientos flojos del noreste y posteriormente del sur, sin superar los 17 kilómetros por hora. El cielo despejado permitirá cerrar una jornada sin cambios bruscos.

En Los Cabos, el Clima en La Paz y Los Cabos mantendrá condiciones similares de estabilidad en la madrugada, con cielo despejado, temperatura de 22 grados y sensación térmica de 25. Los vientos soplarán desde el noroeste con velocidades de entre 9 y 16 kilómetros por hora.

Durante la mañana en Los Cabos, las temperaturas oscilarán entre 22 y 25 grados, con vientos ligeros del norte y noroeste y rachas de hasta 19 kilómetros por hora. El ambiente será cálido y con radiación UV baja.

Por la tarde en Los Cabos, las temperaturas alcanzarán su punto más alto del día. A las 11:00, el termómetro marcará 32 grados, con vientos moderados del este. Hacia las 14:00 y 17:00, se registrarán valores de 30 y 29 grados respectivamente, con vientos del sureste y sur que podrían alcanzar rachas de hasta 34 kilómetros por hora. Se prevé un índice UV alto, por lo que el uso de protector solar será indispensable.

Finalmente, por la noche en Los Cabos, el cielo permanecerá despejado con temperaturas entre 26 y 23 grados. Los vientos serán flojos desde el noroeste, con velocidades máximas de 18 kilómetros por hora, concluyendo un día estable en toda la región.