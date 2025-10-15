Clima en La Paz y Los Cabos miércoles 15 de octubre de 2025

El clima en La Paz y Los Cabos mostrará condiciones estables durante el miércoles 15 de octubre de 2025, con predominio de cielos despejados y temperaturas cálidas en ambas ciudades. No se prevén precipitaciones, aunque sí se esperan niveles elevados de radiación solar durante el día.

Durante la madrugada, el clima en La Paz registrará nubes y claros, con una temperatura de 24 °C y una sensación térmica de 25 °C. El viento será flojo del oeste, con ráfagas entre 7 y 18 km/h. El ambiente se mantendrá tranquilo y ligeramente húmedo, ideal para quienes transiten a primeras horas del día.

Por la mañana, el clima en La Paz conservará un cielo parcialmente nublado, con temperaturas que irán de los 23 °C al amanecer hasta los 29 °C cerca del mediodía. A las 11:00 horas, el sol dominará por completo, elevando el índice UV a niveles muy altos. El viento del noroeste alcanzará hasta 24 km/h, por lo que se recomienda protección solar con FPS entre 25 y 50.

En la tarde, el clima en La Paz será cálido y despejado, con máximas de 31 °C y vientos moderados del noroeste de hasta 27 km/h. Aunque el ambiente resultará favorable para actividades al aire libre, se aconseja precaución por el riesgo solar alto. Hacia las 17:00 horas, la sensación térmica bajará ligeramente a 29 °C.

Durante la noche, el clima en La Paz se tornará más fresco, con temperaturas cercanas a los 25 °C a las 20:00 horas y descendiendo a 22 °C antes de la medianoche. Los vientos soplarán del oeste y del sur, con velocidades de entre 9 y 30 km/h, cerrando una jornada estable y sin probabilidad de lluvia.

Pasando al clima en Los Cabos, la madrugada mostrará cielos parcialmente nublados y temperatura promedio de 22 °C, con una sensación térmica de 20 °C. El viento será flojo del noroeste, con ráfagas entre 6 y 14 km/h, en un ambiente tranquilo y sin riesgo solar.

Durante la mañana, el clima en Los Cabos presentará nubosidad ligera, con temperaturas entre 22 °C y 28 °C. Hacia el mediodía, el cielo se tornará completamente soleado y la sensación térmica alcanzará los 31 °C. El viento del sur se fortalecerá hasta los 20 km/h y el índice UV llegará a niveles muy altos.

En la tarde, el clima en Los Cabos se mantendrá cálido y despejado, con temperaturas de 30 °C y sensación térmica similar. Los vientos del sur y sureste alcanzarán los 28 km/h. Entre las 13:00 y 15:00 horas el riesgo solar será elevado, por lo que se recomienda limitar la exposición directa al sol.

Finalmente, durante la noche, el clima en Los Cabos mostrará nubes y claros, con una temperatura que descenderá de 26 °C a 24 °C cerca de la medianoche. Los vientos del noreste y noroeste soplarán con suavidad, entre 7 y 19 km/h, generando un ambiente templado y sin lluvias, ideal para actividades nocturnas al aire libre.