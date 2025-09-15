El Clima en La Paz y Los Cabos para este lunes 15 de septiembre de 2025 se caracterizará por variaciones importantes a lo largo del día, con mañanas soleadas, lluvias intermitentes en la tarde y un cierre de jornada mayormente despejado. Las autoridades meteorológicas recomendarán precauciones por probables encharcamientos y alta sensación térmica en ambos municipios.

Durante la madrugada, el Clima en La Paz y Los Cabos tendrá escenarios diferenciados. En La Paz, se reportará cielo despejado y temperatura de 27°, con sensación térmica de 29° y vientos moderados del sur entre 12 y 20 km/h, manteniendo un ambiente estable sin lluvia. En Los Cabos, se presentará cielo de nubes y claros con 27° de temperatura y sensación térmica de 30°, vientos flojos del oeste de hasta 9 km/h y condiciones tranquilas.

Por la mañana, el Clima en La Paz y Los Cabos mostrará condiciones de sol y temperaturas en ascenso. En La Paz, el termómetro llegará a 28° y sensación térmica de 32°, con probabilidad de lluvia débil hacia el mediodía y vientos flojos del noroeste y suroeste de hasta 19 km/h. En Los Cabos, el cielo permanecerá parcialmente nuboso con 28° y sensación térmica de 33°, y se prevén lluvias débiles con 30% de probabilidad acompañadas de vientos moderados del sureste.

En la tarde, La Paz vivirá el momento de mayor inestabilidad con lluvias ligeras y tormentas alrededor de las 17:00 horas, temperaturas de hasta 32° y sensación térmica de 37°. Los vientos del sur serán moderados, de 9 a 24 km/h, y podrían registrarse encharcamientos. En Los Cabos, persistirán lluvias ligeras con 40% de probabilidad, temperatura de 30° y sensación térmica de 37°, con vientos moderados del sureste de hasta 27 km/h antes de que el cielo se despeje gradualmente.

Por la noche, el clima será más tranquilo en ambos destinos. En La Paz, las nubes y claros dominarán el cielo, con 29° de temperatura y sensación térmica de 33°, además de vientos del sur de hasta 31 km/h. En Los Cabos, se registrará una noche cálida con 28° y sensación térmica de 34°, cielo parcialmente despejado y vientos flojos del suroeste, sin probabilidad de lluvia.

El panorama permitirá que, pese a las lluvias vespertinas, tanto residentes como turistas disfruten de las actividades planeadas para las fiestas patrias. Las autoridades reiterarán la recomendación de usar protector solar durante las horas de mayor radiación, especialmente en la mañana, y de evitar cruzar calles o avenidas con acumulaciones de agua en la tarde.