Clima en La Paz y Los Cabos el sábado 16 de agosto de 2025

El sábado 16 de agosto de 2025, el Clima en La Paz y Los Cabos presentará escenarios contrastantes entre ambas ciudades, con un ambiente mayormente cálido, variaciones en la nubosidad y episodios de viento moderado que marcarán la jornada.

En la madrugada, el Clima en La Paz y Los Cabos mostrará condiciones distintas. En La Paz, se registrarán 25 grados con sensación de 27, bajo un cielo de nubes y claros. Los vientos soplarán desde el sur con rachas de entre 12 y 21 kilómetros por hora, generando un ambiente estable. Mientras tanto, en Los Cabos, la temperatura alcanzará los 27 grados, con sensación de 30, viento flojo del oeste y un cielo despejado con intervalos nubosos.

Durante la mañana, el Clima en La Paz y Los Cabos continuará su ascenso. En La Paz, los termómetros marcarán hasta 33 grados con sensación térmica de 34, acompañados de cielo parcialmente nublado y viento del oeste que oscilará entre 7 y 22 kilómetros por hora. Por su parte, en Los Cabos, la mañana traerá temperaturas de entre 29 y 31 grados, con sensación térmica de 35 y la posibilidad de lluvias débiles, además de viento moderado del sur con rachas de hasta 30 kilómetros por hora.

Por la tarde, La Paz registrará sus valores más altos, con 36 grados y una sensación cercana a los 38. El cielo estará parcialmente nuboso, con vientos provenientes del norte que alcanzarán los 30 kilómetros por hora. El índice UV se mantendrá en niveles muy altos, lo que obligará a extremar precauciones. En Los Cabos, la tarde traerá lluvias débiles, temperaturas de 33 grados y sensación térmica de 37. El viento del suroeste podría superar los 37 kilómetros por hora, manteniendo un ambiente caluroso y húmedo.

Finalmente, hacia la noche, La Paz experimentará un descenso a 29 grados, con sensación térmica de 31. El cielo se mantendrá con nubes y claros, mientras que el viento soplará del suroeste con rachas de hasta 40 kilómetros por hora, ofreciendo un respiro después de un día caluroso. En Los Cabos, el cierre de la jornada será de 30 grados con sensación de 34, viento moderado del norte con rachas de hasta 24 kilómetros por hora y un cielo parcialmente despejado que permitirá mayor frescura en comparación con las horas previas.

El sábado se caracterizará por un ambiente sofocante en La Paz, con temperaturas más extremas, mientras que en Los Cabos predominarán las lluvias débiles y los vientos variables, generando contrastes a lo largo de la jornada en ambos destinos de Baja California Sur.