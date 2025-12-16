Clima en La Paz y Los Cabos 16 de diciembre de 2025

Para el martes 16 de diciembre de 2025, el Clima en La Paz y Los Cabos se mantendrá estable, con predominio de cielos despejados, temperaturas templadas y vientos moderados, condiciones que favorecerán las actividades cotidianas y al aire libre en ambos destinos de Baja California Sur.

Durante la madrugada, el Clima en La Paz se mantendrá con cielo despejado y ambiente templado, con temperaturas cercanas a los 20 grados, sensación térmica similar y viento flojo del sur, sin riesgos asociados a la radiación solar.

Por la mañana, el Clima en La Paz continuará con nubes y claros en las primeras horas y condiciones soleadas hacia el mediodía; la temperatura ascenderá gradualmente hasta los 26 grados, con viento moderado del norte y un índice de radiación ultravioleta de nivel medio.

En la tarde, el Clima en La Paz seguirá dominado por cielo soleado, con temperaturas máximas alrededor de los 27 grados y rachas de viento moderado del norte y noreste, manteniendo un ambiente cálido y estable para actividades al aire libre.

Durante la noche, el Clima en La Paz regresará a condiciones de cielo despejado, con temperaturas que descenderán a los 20 y 21 grados, viento flojo del este y un entorno fresco y tranquilo para el cierre de la jornada.

Durante la madrugada, el Clima en Los Cabos se mantendrá con cielo despejado y ambiente fresco, con temperaturas alrededor de los 19 grados y sensación térmica similar, acompañadas de viento flojo del noroeste y norte.

Por la mañana, el Clima en Los Cabos presentará nubes y claros en las primeras horas y condiciones mayormente soleadas hacia el mediodía; las temperaturas ascenderán hasta los 26 grados, con viento flojo del sur y radiación ultravioleta de nivel medio.

En la tarde, el Clima en Los Cabos continuará soleado, con temperaturas cercanas a los 26 grados y sensación térmica de hasta 27, además de vientos moderados del sureste y sur, lo que mantendrá un ambiente cálido y estable.

Durante la noche, el Clima en Los Cabos regresará a cielo despejado, con temperaturas que descenderán entre los 18 y 21 grados, viento flojo del noroeste y condiciones frescas, cerrando una jornada sin cambios bruscos dentro del Clima en La Paz y Los Cabos.