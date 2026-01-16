Clima en La Paz y Los Cabos viernes 16 de enero de 2026

Para este viernes, las condiciones meteorológicas en Baja California Sur presentarán un panorama mayormente despejado. Durante la madrugada, el Clima en La Paz se mantendrá estable con una temperatura mínima que rondará los 18°C alrededor de las 05:00 horas, ofreciendo un ambiente fresco ideal para el descanso de los habitantes de la capital.

Al iniciar la mañana, el Clima en La Paz mostrará un ascenso gradual en el termómetro, el cual alcanzará los 25°C cerca del mediodía. Bajo un sol radiante, los vientos rotarán hacia el norte, intensificándose ligeramente con ráfagas de hasta 29 km/h, por lo que se recomienda precaución a quienes realicen actividades al aire libre.

Para la tarde, se prevé que la temperatura máxima en la capital alcance los 26°C con una sensación térmica similar. El viento del norte alcanzará su punto máximo de velocidad con rachas de hasta 35 km/h, refrescando el ambiente antes de que el cielo presente nubes y claros hacia las 17:00 horas.

Finalmente, durante la noche el ambiente se tornará parcialmente nuboso en La Paz, con temperaturas que descenderán de los 21°C a los 20°C cerca de la medianoche. Los vientos disminuirán su intensidad drásticamente, soplando desde el noreste a apenas 2 km/h, permitiendo una velada tranquila y templada.

Por otro lado, en el extremo sur de la península, el Clima en Los Cabos se mantendrá templado durante la madrugada del viernes. Las temperaturas oscilarán entre los 19°C y 20°C bajo condiciones de nubes y claros, con vientos ligeros desde el noroeste que no superarán los 14 km/h.

Al iniciar la mañana, el Clima en Los Cabos experimentará un ascenso térmico considerable, llegando a los 27°C para las 11:00 horas. Aunque se mantendrá la presencia de nubosidad parcial, el índice UV alcanzará un nivel medio, por lo que será indispensable que ciudadanos y turistas utilicen protección solar adecuada.

Para la tarde, el termómetro en el destino turístico se estabilizará en los 27°C. Los vientos del sureste se intensificarán ligeramente, registrando ráfagas de hasta 28 km/h hacia las 14:00 horas, para posteriormente descender a los 25°C al acercarse la puesta del sol, ofreciendo un ambiente agradable en las playas.

Finalmente, durante la noche en Los Cabos, el cielo se tornará parcialmente nuboso con un descenso gradual de la temperatura hasta alcanzar los 21°C cerca de la medianoche. El viento reducirá su velocidad de manera notable, desplazándose entre 1 y 9 km/h desde el este y noroeste, garantizando una noche tranquila.

