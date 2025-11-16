Clima en La Paz y Los Cabos para el 16 de noviembre de 2025

El Clima en La Paz y Los Cabos registrará escenarios diferenciados este domingo 16 de noviembre de 2025, comenzando en la capital estatal, donde la jornada se anticipará templada durante la madrugada. En La Paz, se prevé que el termómetro marque 24 grados alrededor de las 02:00 horas, con una sensación térmica de 25 grados y cielo con nubes y claros. El viento será flojo y llegará desde el sur con rachas de 5 a 11 km/h.

Durante la mañana, el Clima en La Paz y Los Cabos mostrará un inicio estable en la ciudad paceña. A las 05:00 se estimarán 23 grados y una sensación de 25 grados bajo un cielo con nubes y claros. El viento llegará desde el sureste con velocidades entre 4 y 9 km/h, manteniendo un ambiente cómodo para las primeras actividades del día.

Por la tarde, el Clima en La Paz y Los Cabos elevará las temperaturas en La Paz, alcanzando los 33 grados hacia las 14:00 con cielo completamente soleado y una sensación térmica de 32 grados. El viento moderado del norte presentará rachas entre 16 y 32 km/h, mientras que a las 17:00 la temperatura se ajustará a 30 grados con viento del noreste de 17 a 33 km/h, manteniendo condiciones cálidas.

Entrada la noche, La Paz experimentará nuevamente nubes y claros. El registro será de 27 grados a las 20:00 y de 25 grados a las 23:00, con sensación térmica entre 26 y 28 grados. El viento variará entre moderado del noreste y flojo del noroeste conforme avance la noche.

En Los Cabos, el Clima en La Paz y Los Cabos comenzará la madrugada con 23 grados a las 02:00 horas y una sensación térmica de 25 grados. Se anticiparán nubes y claros, junto con viento flojo del noroeste que soplará entre 9 y 17 km/h.

Durante la mañana, Los Cabos mantendrá condiciones estables. A las 05:00 se registrarán 23 grados con nubes y claros, y viento del noroeste con rachas de 8 a 17 km/h. Hacia las 08:00, la temperatura ascenderá a 26 grados, manteniendo una sensación térmica similar bajo un cielo parcialmente nuboso.

En la tarde, Los Cabos vivirá un ascenso térmico notable. A las 11:00 el valor será de 32 grados con cielo soleado y viento flojo del sur. Para las 14:00 el registro será de 31 grados, acompañado de viento moderado del sureste con intensidades de 20 a 38 km/h. Hacia las 17:00, la temperatura disminuirá ligeramente a 29 grados con viento del sureste moderado.

Finalmente, durante la noche, Los Cabos transitará hacia un cielo despejado. A las 20:00 la temperatura se ubicará en 26 grados, mientras que a las 23:00 descenderá a 24 grados. La sensación térmica se mantendrá entre 25 y 27 grados, con vientos flojos del noroeste que oscilarán entre 6 y 18 km/h.