Clima en La Paz y Los Cabos jueves 16 de octubre de 2025

Durante la madrugada del jueves 16 de octubre de 2025, el clima en La Paz y Los Cabos se mantendrá con cielos despejados y temperaturas templadas. En La Paz, los valores oscilarán entre 20 y 21 grados Celsius con viento moderado del sur, mientras que en Los Cabos el ambiente será ligeramente más cálido, con 22 a 23 grados y brisa del noroeste. En ambas ciudades, no se prevén nubes ni riesgo de lluvia.

Por la mañana, el clima en La Paz y Los Cabos mostrará un panorama mayormente soleado. En La Paz, las temperaturas ascenderán hasta los 28 grados con sensación térmica de 25 y viento del suroeste de hasta 29 kilómetros por hora. En Los Cabos, los termómetros alcanzarán los 25 grados con brisas suaves y radiación UV baja, ideal para actividades al aire libre.

Hacia el mediodía, el clima en La Paz alcanzará niveles de radiación muy altos, por lo que se recomendará el uso de protector solar con FPS de 25 a 50. Las temperaturas llegarán a 31 grados, mientras el viento cambiará al oeste con ráfagas de hasta 31 kilómetros por hora. El cielo permanecerá despejado, brindando una jornada cálida y luminosa.

En La Paz, la tarde se mantendrá estable con sensación térmica cercana a los 30 grados. El ambiente será propicio para paseos costeros y actividades turísticas, aunque con precaución por la exposición solar prolongada. El viento persistirá del oeste y se espera un índice UV alto.

Por la noche, el clima en La Paz registrará un leve descenso térmico, con valores entre 24 y 25 grados. Se observarán nubes dispersas y vientos suaves del suroeste que oscilarán entre 9 y 19 kilómetros por hora. No se prevén precipitaciones, por lo que la jornada cerrará con condiciones estables y agradables.

En cuanto al clima en Los Cabos, la tarde traerá temperaturas máximas cercanas a los 29 grados y sensación térmica de 31. El cielo se mostrará con nubes y claros, acompañado de viento del sur con ráfagas moderadas de hasta 22 kilómetros por hora. El nivel de radiación UV será alto, por lo que se aconsejará protección solar.

Durante la noche, el clima en Los Cabos volverá a condiciones despejadas, con temperaturas en torno a los 23 grados y brisas provenientes del norte y noroeste. El ambiente será fresco y estable, ideal para recorridos nocturnos o cenas al aire libre.

Tanto en La Paz como en Los Cabos, el jueves 16 de octubre de 2025 se caracterizará por la estabilidad atmosférica, sin riesgo de lluvias y con temperaturas que mantendrán un equilibrio entre el calor diurno y la frescura nocturna, ofreciendo un clima ideal para el turismo y la vida cotidiana en ambas ciudades.