Clima en La Paz y Los Cabos el domingo 17 de agosto de 2025

El Clima en La Paz y Los Cabos mostrará condiciones distintas este domingo 17 de agosto de 2025, con escenarios que irán desde temperaturas cálidas hasta lluvias débiles en algunas horas del día. Autoridades locales recomendarán precaución frente a la radiación solar y los cambios de viento en ambas ciudades.

En la madrugada, el Clima en La Paz se caracterizará por 26 grados y sensación térmica de 28. El cielo se observará con nubes y claros, mientras el viento del sur alcanzará velocidades de entre 14 y 23 kilómetros por hora. El riesgo solar será nulo en estas horas.

Por la mañana, el Clima en La Paz pasará de 25 grados a primeras horas a un máximo de 34 al mediodía. El cielo despejado permitirá la entrada directa del sol, elevando el índice UV a niveles muy altos. Se recomendará el uso de bloqueador con factor de protección solar de entre 25 y 50, ya que el viento soplará con ráfagas de hasta 25 kilómetros por hora.

Durante la tarde, el Clima en La Paz alcanzará su punto más intenso con 36 grados y sensación térmica de 37. La nubosidad parcial acompañará la jornada, con vientos del norte y oeste que podrían llegar a los 34 kilómetros por hora. Se sugerirá evitar la exposición prolongada al sol debido al riesgo extremo de radiación.

Hacia la noche, el Clima en La Paz bajará a 29 grados, con sensación de 31 y cielo parcialmente nuboso. Los vientos moderados del sur y suroeste oscilarán entre 9 y 30 kilómetros por hora, lo que traerá un cierre más fresco y estable tras un día caluroso.

En la madrugada, el Clima en Los Cabos permanecerá estable con 27 grados y sensación de 30. El cielo tendrá nubes y claros, acompañado de viento flojo del norte entre 9 y 16 kilómetros por hora. No habrá riesgo solar durante esta franja horaria.

Por la mañana, el Clima en Los Cabos iniciará soleado con 30 grados y sensación de 33. No obstante, hacia el mediodía se presentarán lluvias débiles con acumulados de hasta 0.3 milímetros. La temperatura subirá a 32 grados con sensación de 36, y el índice UV alcanzará niveles muy altos, exigiendo protección solar de entre 25 y 50 FPS.

En la tarde, el Clima en Los Cabos mostrará más variabilidad, con lluvias ligeras de hasta 0.5 milímetros y temperaturas que rondarán los 32 grados, acompañadas de sensación térmica de 37. Los vientos del sur y sureste se intensificarán con rachas de hasta 30 kilómetros por hora, mientras el índice UV continuará en valores de riesgo.

Finalmente, en la noche, el Clima en Los Cabos descenderá a 29 grados con sensación de 32. El cielo parcialmente nuboso y vientos suaves del este y noroeste, de entre 5 y 23 kilómetros por hora, cerrarán la jornada con un ambiente más fresco y sin peligro solar.