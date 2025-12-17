Clima en La Paz y Los Cabos, 17 de diciembre de 2025

El Clima en La Paz y Los Cabos pronosticará condiciones mayormente estables para el miércoles 17 de diciembre de 2025, con cielos despejados, temperaturas templadas y vientos variables, sin riesgos relevantes para la población en ambas ciudades de Baja California Sur.

Durante la madrugada, el clima en La Paz se mantendrá estable, con cielo despejado y temperatura cercana a los 19 grados, sensación térmica similar y viento flojo del este que circulará entre 6 y 13 kilómetros por hora, lo que permitirá un inicio de jornada tranquilo.

Por la mañana, el clima en La Paz favorecerá condiciones soleadas desde las primeras horas, con un ascenso gradual de la temperatura hasta rondar los 26 grados hacia el mediodía, sensación térmica ligeramente mayor y viento moderado del norte, con rachas que podrán alcanzar los 31 kilómetros por hora.

En la tarde, el clima en La Paz continuará dominado por el sol, con temperaturas máximas cercanas a los 28 grados, sensación térmica estable y viento moderado del norte y noreste, mientras el índice de radiación se ubicará en nivel medio, por lo que se recomendará protección básica.

Para la noche, el clima en La Paz regresará a condiciones de cielo despejado, con descenso de la temperatura hasta los 21 o 22 grados, sensación térmica equivalente y viento flojo del noreste y sureste, lo que permitirá un ambiente templado y sin afectaciones.

En cuanto a Los Cabos, durante la madrugada se mantendrá cielo despejado y temperatura cercana a los 18 grados, con sensación térmica equivalente y viento flojo del noroeste que oscilará entre 7 y 17 kilómetros por hora, sin condiciones de riesgo.

Por la mañana, el clima en Los Cabos presentará un ambiente mayormente soleado, con incremento gradual de la temperatura hasta alcanzar valores cercanos a los 28 grados hacia el mediodía, sensación térmica ligeramente menor y viento flojo del norte, mientras la radiación solar se ubicará en nivel medio.

En la tarde, el clima en Los Cabos continuará dominado por el sol, con temperaturas alrededor de los 27 grados y sensación térmica estable, acompañadas de viento moderado del sur con rachas de hasta 30 kilómetros por hora, lo que refrescará el ambiente.

Para la noche, el clima en Los Cabos regresará a condiciones de cielo despejado, con descenso de la temperatura hasta los 20 a 22 grados, sensación térmica similar y viento flojo del noroeste, favoreciendo un cierre de jornada tranquilo; en conjunto, el Clima en La Paz y Los Cabos mantendrá estabilidad a lo largo del día.