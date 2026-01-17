Clima en La Paz y Los Cabos sábado 17 de enero de 2026

ara este sábado 17 de enero de 2026, el estado del tiempo y el Clima en La Paz y Los Cabos presentará condiciones de nubosidad parcial con temperaturas sumamente agradables para los residentes y turistas de la entidad. En la capital del estado, se anticipa una jornada que iniciará con un ambiente fresco, ideal para las actividades matutinas al aire libre.

Durante la madrugada, el Clima en La Paz se mantendrá con un ambiente fresco y un cielo parcialmente nuboso, registrando una temperatura mínima de 19°C alrededor de las 05:00 horas. Los vientos soplarán de forma ligera desde el noreste con ráfagas de hasta 20 km/h, manteniendo una sensación térmica estable para quienes transiten por la capital de Baja California Sur en las primeras horas del día.

Al iniciar la mañana, las condiciones del Clima en La Paz evolucionarán hacia un cielo con nubes y claros, alcanzando los 25°C antes del mediodía. Se prevé que la radiación solar alcance un índice UV medio, por lo que las autoridades de salud recomiendan el uso de protección solar, mientras que el viento del norte incrementará su velocidad hasta los 31 km/h.

Para la tarde, se anticipa que la temperatura máxima se estabilice en los 25°C con una sensación térmica de 26°C, bajo un cielo que mantendrá el contraste de claros y nubosidad. Las ráfagas de viento serán más intensas en este periodo, alcanzando los 41 km/h, lo que podría generar oleaje moderado en las zonas costeras y una tarde ligeramente ventosa para los ciudadanos.

Finalmente, durante la noche en la capital, el termómetro descenderá gradualmente hasta posicionarse en los 20°C hacia el cierre de la jornada. El cielo permanecerá con intervalos nubosos y el viento reducirá su intensidad a unos 18 km/h, brindando una atmósfera templada y condiciones estables para finalizar el día en toda la región de La Paz.

Por otro lado, la zona sur de la península también experimentará cambios significativos en el termómetro. Durante la madrugada, el Clima en Los Cabos se mantendrá estable con un cielo parcialmente nuboso y una temperatura constante de 20°C. Los vientos soplarán de manera ligera desde el noroeste y el norte, con ráfagas que no superarán los 16 km/h, brindando un ambiente fresco y tranquilo para los habitantes y turistas del municipio durante las primeras horas.

Al comenzar la mañana en el destino turístico, el termómetro iniciará un ascenso gradual hasta alcanzar los 28°C cerca del mediodía bajo un cielo de nubes y claros. Se recomienda a la población tomar precauciones, ya que el índice de radiación solar se situará en un nivel 4 Medio, por lo que el uso de bloqueador solar será indispensable para quienes realicen actividades al aire libre en Cabo San Lucas y San José del Cabo.

Para la tarde, se registrará la temperatura máxima de la jornada con 29°C y una sensación térmica de 28°C, acompañada de vientos provenientes del este con rachas de hasta 30 km/h. Estas condiciones del Clima en Los Cabos permitirán un ambiente cálido pero ventilado, ideal para el desarrollo de la actividad económica y turística, manteniendo la nubosidad parcial sin probabilidades de lluvia.

Finalmente, en el transcurso de la noche en el municipio cabeño, la temperatura descenderá suavemente hasta los 22°C al finalizar el día. El cielo retomará los intervalos de nubes y claros, mientras que los vientos del norte soplarán con una velocidad moderada de entre 10 y 19 km/h, cerrando la jornada con una atmósfera agradable y templada en toda la zona costera de la región.

Las autoridades locales recomiendan mantenerse informados sobre cualquier cambio repentino en el Clima en La Paz y Los Cabos, especialmente para aquellos que realizan actividades de navegación o deportes acuáticos, debido a la presencia de ráfagas de viento moderadas durante las horas vespertinas.

