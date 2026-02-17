Clima en La Paz y Los Cabos, martes 17 de febrero de 2026

De acuerdo con los modelos meteorológicos más recientes, el Clima en La Paz y Los Cabos se mantendrá estable y con condiciones favorables para la población durante este martes 17 de febrero de 2026. En la capital del estado, se anticipa una madrugada fresca con mínimas de 15°C y vientos ligeros. Por su parte, el extremo sur de la península experimentará una transición de nubosidad a cielos soleados, permitiendo una jornada ideal para actividades recreativas.

Durante las primeras horas de este martes, el Clima en La Paz registrará un ambiente despejado que facilitará el descanso de los habitantes, con rachas de viento del sur que no superarán los 18 km/h. Sin embargo, al avanzar la mañana, el sol radiante elevará el termómetro rápidamente hasta alcanzar los 24°C antes del mediodía. Se recomienda a la ciudadanía tomar previsiones ante el cambio de dirección del viento hacia el norte.

En lo que respecta a la zona sur, el Clima en Los Cabos iniciará la jornada con intervalos de nubes y claros durante la madrugada, manteniendo una temperatura mínima de 16°C. No obstante, al salir el sol, el cielo se despejará por completo, permitiendo que la radiación solar alcance niveles elevados. Para las 11:00 horas, se espera que el ambiente sea cálido y propicio para el sector turístico en San José y Cabo San Lucas.

Hacia la tarde, el termómetro en la capital alcanzará una máxima de 25°C, aunque la humedad provocará una sensación térmica de 26°C. En contraste, el Clima en Los Cabos se estabilizará en los 24°C con ráfagas de viento provenientes del sur de hasta 30 km/h. Es importante destacar que el índice UV llegará a nivel 7 en ambas regiones, por lo que el uso de protector solar será indispensable entre las 14:00 y las 16:00 horas.

Al caer la noche, se prevé que las temperaturas desciendan gradualmente en toda la entidad. En La Paz, el cielo volverá a despejarse y el viento disminuirá su intensidad a un promedio de 15 km/h, cerrando el día con 19°C. En el municipio cabeño, la temperatura nocturna rondará los 21°C a las 20:00 horas, finalizando la jornada con un ambiente sumamente agradable y vientos en calma del noroeste.

Las autoridades de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) seguirán monitoreando estas condiciones estables, las cuales no representan riesgos de precipitación para este martes. Los sistemas de vigilancia sugieren que estas dinámicas de vientos ligeros y cielos brillantes prevalecerán durante las próximas 48 horas en la región sur de la península.

Es fundamental que la población de La Paz y los visitantes en Los Cabos se mantengan hidratados, especialmente durante el periodo de máxima radiación solar. Aunque las mañanas seguirán siendo frescas, la transición hacia tardes templadas marcará la tendencia de esta semana en Baja California Sur.

